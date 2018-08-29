В Греции внезапно вспыхнул лайнер с более чем 1000 пассажиров на борту

В Греции произошел пожар на лайнере, который следовал с острова Идра на остров Крит. Как выяснили журналисты «Фразы», на борту корабля было 1016 пассажиров.

Как уточняет Reuters, пожар возник в отделении для стоянки автомобилей. В результате этого корабль вынужден был вернуться в порт Пирей.

Пострадавших в результате пожара нет, все были благополучно эвакуированы. Но причина пожара до сих пор остается неизвестной, по предварительной информации, загорелся один из автомобилей.

Всего судно перевозило 200 авто, в том числе грузовики.

Как сообщала «Фраза», на площадке Черноморского судостроительного завода Smart Maritime Group в Николаеве загорелось морское водолазное судно U700 «Нетешин» украинских ВМС. Судно загорелось во время работ по замене металла с использованием открытого огня.