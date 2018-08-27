«Новая почта» обзывает своих клиентов бранными словами

Клиент почтового оператора «Новая почта», получив отправленную к нему посылку, обратил внимание на нецензурное слово в написанном на бланке получателя ФИО. Как выяснили журналисты «Фразы», бранное слово было указано в разделе отчество.

Посылка с данными получателя на имя «Коган Влад Ху*отчество» была отправлена из Кривого Рога.

«У кого есть друзья в Новой Почте Руководство. Перешлите этим клоунам», — написал Влад Коган, которому и пришла данная посылка. В комментариях пользователи соцсети высказали разные версии о причинах произошедшего.

Пользователи допустили, что нецензурные данные кроме оператора «Новой почты» мог добавить и отправитель при оформлении отправки посылки в отделении или через мобильное приложение.

Однако, по словам «пострадавшего», отправителя посылки — женщину 65 лет, он знает лично. Она — его родственница.

В Новой почте уже отреагировали на инцидент и заявили, что разберутся.

Ранее «Фраза» сообщала, что 24 августа в Мукачево на Закарпатье произошел пожар на складских помещениях компании «Новая почта».