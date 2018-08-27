Оккупанты довели жителей Крыма до паники. Железные предметы внезапно покрылись ржавчиной

В оккупированном Крыму жители Армянска начали жаловаться, что за ночь металлические предметы в их домах внезапно покрылись непонятной «липкой ржавчиной». Как выяснили журналисты «Фразы», местные жители связывают это все с возможными выбросами завода "Крымский титан".

Местные жители в соцсетях пишут, что ржавчиной у них покрыты ключи от квартиры, радиаторы в машинах или же обычные инструменты, лежащие на балконах. При этом люди ужасаются, что такой вид эти предметы обрели всего за одну ночь, сообщает Gazeta.ua.

При этом сотрудница "Крымского титана" на правах анонимности заверила журналистов, что аварийных ситуаций на заводе в эти дни не было, чрезмерных выбросов также не наблюдалось

Местные жители тоже говорят, что никогда не наблюдали ничего подобного, и грешат на соседний поселок Красноперекопск, где, по их словам, выбросы могут идти с содового завода. При этом жители Армянска боятся, что из-за этого непонятного явления их завод закроют, ведь в таком случае, что без работы останется весь город, а это уже обернется социальной катастрофой.

Ранее «Фраза» сообщала, что 21 февраля 2017 года глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик утверждал, что остановка шахт на оккупированных территориях Донбасса, грозит экологической катастрофой на всей территории Украины.

27 февраля 2017 года появилось сообщение о том, что донецкие боевики угрожают ввести «внешнее управление» на предприятиях, работающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, но зарегистрированных на неокупированных территориях. Перед этим самопровозглашенные власти так называемой «Луганской народной республики» определили перечень предприятий, в которых намерены ввести временную администрацию.

1 марта 2017 года главарь боевиков «ДНР» Александр Захарченко официально объявил о захвате 40 украинских предприятий.

В апреле 2017 года сообщалось, что боевые действия возле предприятий, находящихся у линии разграничения на Донбассе, могут обернуться экологической катастрофой.