На Ровенщине два ребенка погибли после шалостей с огнем

В селе Оженин Ровенской области произошла трагедия – тут в пожаре погибли два ребенка. Как выяснили журналисты «Фразы», причиной случившегося спасатели называют «шалости с огнем».

Как передает управление ГСЧС в области, трагедия случилась накануне в воскресенье, 26 августа.

Огонь вспыхнул в кирпичной хозяйственной пристройке в одном из местных дворов. Когда спасатели прибыли на место ЧП, деревянная крыша и перекрытия здания обвалились.

Под завалом погибли два ребенка: мальчика 2011 года рождения и девочки 2012 года рождения. Выяснилось, что это были двоюродные брат и сестра.

Спасатели говорят, что дети играли с огнем – из-за чего мог возникнуть пожар. Подробности трагедии не уточняются.

Как писала «Фраза», в ДТП в Киеве заживо сгорела семья с ребенком.

Ранее в киевском спальнике дети подорвались на старом автомобиле.