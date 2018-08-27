Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В Днепре маршрутка сбила на пешеходном переходе детскую коляску – пострадали два малыша

В Днепре маршрутка сбила на пешеходном переходе детскую коляску – пострадали два малыша

Резонансная авария произошла в Днепре, где маршрутка сбила семью с детской коляской. Как выяснили журналисты «Фразы», машина ехала на зеленый сигнал светофора.

Как передает «Информатор» с места событий, инцидент случился вечером воскресенья, 26 августа с участием маршрутки №79. Сообщается, что маршрутное такси двигалось на зеленый сигнал светофора, а водитель «не заметил» семью на пешеходном переходе, в результате чего пострадала шестимесячная девочка, которая была в коляске, и пятилетний мальчик.  

Детей госпитализировали. По словам врачей, девочка чудом отделалась ссадинами и ушибами, мальчик же пострадал серьезнее.

Как говорит полиция, водитель маршрутки списал свое неадекватное поведение на усталость.

Отец детей рассказал, что «маршрутка ехала по проспекту во втором ряду и собиралась поворачивать направо» после чего буквально переехала коляску.

Как писала «Фраза», не так давно в Киеве семью с детьми сбили на пешеходном переходе.

Тэги: ДТП, общество, Днепр, дети

Комментарии

Колонка автора
26.08.18 17:03

Осечка «Динамо». Все закономерно

Автор: Андрей Шахов

Статьи

27.08.18 09:12

Готовимся к новой удавке от МВФ

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

В США киберспортсмен устроил бойню в прямом эфире – есть жертвы

В США киберспортсмен устроил бойню в прямом эфире – есть жертвы
27.08.18 08:34
1280
Последние новости
27.08.18 10:25

В Турции застряли туристы из Украины. В аэропорту им сидеть, похоже, придется до завтра
27.08.18 09:43

В Украине подорожали все виды топлива
27.08.18 09:16

На Ровенщине два ребенка погибли после шалостей с огнем
27.08.18 08:58

В Днепре маршрутка сбила на пешеходном переходе детскую коляску – пострадали два малыша
27.08.18 08:34

В США киберспортсмен устроил бойню в прямом эфире – есть жертвы
26.08.18 20:59

У экипажа задержанного россиянами украинского судна появилась надежда на освобождение
26.08.18 19:02

Главные новости за 24-26 августа 2018 года
26.08.18 16:33

В Нью-Йорке расчлененный труп женщины лежал посреди улицы
26.08.18 15:22

Софию Ротару увезли в реанимацию прямо с корпоратива, ‒ СМИ
26.08.18 12:52

В Киеве пьяный водитель разогнался свыше 200 км/ч и устроил «лобовое» ДТП

Интервью

16.08.18 09:27

Существует ли профилактика рака и как «поймать» онкологию на ранних стадиях?

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
На Ровенщине два ребенка погибли после шалостей с огнем
На Ровенщине два ребенка погибли после шалостей с огнем
На Ровенщине два ребенка погибли после шалостей с огнем
На Ровенщине два ребенка погибли после шалостей с огнем
В Днепре маршрутка сбила на пешеходном переходе детскую коляску – пострадали два малыша
В Днепре маршрутка сбила на пешеходном переходе детскую коляску – пострадали два малыша
В США киберспортсмен устроил бойню в прямом эфире – есть жертвы
В США киберспортсмен устроил бойню в прямом эфире – есть жертвы
В Киеве пьяный водитель разогнался свыше 200 км/ч и устроил «лобовое» ДТП
В Киеве пьяный водитель разогнался свыше 200 км/ч и устроил «лобовое» ДТП
В Киеве пьяная девушка бросилась под поезд метро, но ее спасли. Появилось видео
В Киеве пьяная девушка бросилась под поезд метро, но ее спасли. Появилось видео
Масштабный пожар на Закарпатье: сгорели склады «Новой почты»
Масштабный пожар на Закарпатье: сгорели склады «Новой почты»
Грандиозный пожар под Киевом: весь Вышгород заволокло дымом
Грандиозный пожар под Киевом: весь Вышгород заволокло дымом
В Киеве горела типография. По слухам, здание подожгли застройщики
В Киеве горела типография. По слухам, здание подожгли застройщики
В Киеве пожилой мужчина заживо сгорел в собственном автомобиле
В Киеве пожилой мужчина заживо сгорел в собственном автомобиле
Солдату почетного караула стало плохо во время выступления Порошенко. Появилось видео
Солдату почетного караула стало плохо во время выступления Порошенко. Появилось видео
fraza.ua

Опрос

За кого бы вы отдали голос на выборах президента?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.