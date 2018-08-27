В Днепре маршрутка сбила на пешеходном переходе детскую коляску – пострадали два малыша

Резонансная авария произошла в Днепре, где маршрутка сбила семью с детской коляской. Как выяснили журналисты «Фразы», машина ехала на зеленый сигнал светофора.

Как передает «Информатор» с места событий, инцидент случился вечером воскресенья, 26 августа с участием маршрутки №79. Сообщается, что маршрутное такси двигалось на зеленый сигнал светофора, а водитель «не заметил» семью на пешеходном переходе, в результате чего пострадала шестимесячная девочка, которая была в коляске, и пятилетний мальчик.

Детей госпитализировали. По словам врачей, девочка чудом отделалась ссадинами и ушибами, мальчик же пострадал серьезнее.

Как говорит полиция, водитель маршрутки списал свое неадекватное поведение на усталость.

Отец детей рассказал, что «маршрутка ехала по проспекту во втором ряду и собиралась поворачивать направо» после чего буквально переехала коляску.

Как писала «Фраза», не так давно в Киеве семью с детьми сбили на пешеходном переходе.