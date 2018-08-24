Иностранец с гранатой едва не взорвал целый подъезд в Киеве

В Киеве задержали иностранца, угрожавшего бывшей сожительнице боевой гранатой. Как выяснили журналисты «Фразы», лишь «счастливый случай» в лице наблюдательного соседа помог избежать человеческих жертв.

Как передает «Киев Оперативный», несколько дней назад в дежурную часть Голосеевского управления полиции позвонил местный житель и сообщил, что возле одной из квартир в доме по улице Академика Заболотного он увидел предмет, похожий на боевую гранату.

По указанному адресу немедленно отправились следственно-оперативная группа, кинологи с собаками и взрывотехники.

Прибыв на место вызова, правоохранители обнаружили и обезвредили гранату Ф-1, которая была приведена в боевую готовность и располагалась так, чтобы в случае открытия входных дверей произошел обрыв предохранительной чеки.

Как рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин, в указанной квартире проживает мать с двумя взрослыми сыновьями и дочерью. Несколько лет назад 31-летняя дочь проживала «гражданским браком» с иностранцем, с которым позднее рассталась. Недавно бывший «муж» вышел на связь и стал требовать у нее деньги, которые он якобы вложил в развитие совместного бизнеса. Женщина даже перечислила ему некоторую сумму, однако этого оказалось недостаточно: «обманутый» иностранец стал угрожать ей и ее родным, рассылая СМС-сообщения с угрозами, а потом прешел к более радикальным действиям.

Как сообщается, столичным полицейским удалось установить местонахождение и задержать 44-летнего подозреваемого. Открыто уголовное производство по статье 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство), а так же по статьям 15 и 115 (покушение на умышленное убийство). Решается вопрос об избрании иностранцу меры пресечения.

Как писала «Фраза», в столичной пятиэтажке посреди дня взорвалась боевая граната.

Ранее на Киевщине мужчина принес домой гранату, которая вскоре взорвалась.