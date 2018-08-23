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По случаю Дня Государственного Флага в Киеве установили очередной рекорд

По случаю Дня Государственного Флага в Киеве установили очередной рекорд

Сегодня, 23 августа, в Киеве на Харьковском массиве по случаю Дня Государственного флага развернули самый длинный флаг Украины. Как выяснили журналисты «Фразы» длина полотна составила 2700 метров — по 100 метров за каждый год независимости.

Как сообщает 44.ua, флаг развернули в Дарницком районе столицы вдоль проспекта Бажана от улицы Ларисы Руденко до Харьковской площади. Таким образом, был установлен национальный рекорд «Самый длинный Государственный Флаг Украины». Принять участие в акции могли все желающие.

В дальнейшем ожидается, что после перформанса флаг разрежут на небольшие части и раздадут школам по всей Украине.

Как сообщает «Информатор», участие в акции приняли более 500 человек. Полотно разворачивали и сворачивали при помощи автомобиля с установленной на нем огромной катушкой.

День Государственного флага Украины — государственный праздник, ежегодно отмечаемый 23 августа, накануне Дня Независимости. Установлен Указом Президента Украины Леонида Кучмы в 2004 году.

Как сообщала «Фраза», 23 августа 2013 года во Львове военный вертолет Ми-8 поднял в небо самый большой Государственный Флаг Украины.

23 августа 2017 года на Софиевской площади в Киеве развернули самый большой флаг Украины в мире.

Напомним, в конце 2017 года Киевская администрация вознамерилась установить в центре города флагшток с самым большим флагом страны за 47,5 миллиона гривен. Киевляне выразили недовольство этой идеей мэра.

Тэги: Киев, рекорд, флаг, День Государственного Флага Украины, Дарницкий район

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