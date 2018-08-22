Русскоязычные «националисты» использовали рисунки украиноязычного образовательного проекта для разжигания вражды

Украинский образовательный проект «Язык — ДНК нации» обвинил националистов в краже своего героя в своих нелицеприятных целях. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальной странице проекта в Facebook.

В частности, как утверждается, ультраправая мультимедийная платформа «Консул» использовала стилистику образовательного проекта при создании картинок, которые дискриминируют различные социальные группы украинцев.

«Нам грустно видеть, как наши наработки пытаются использовать для разжигания вражды накануне Дня Независимости. Ведь мы всегда выступали и будем выступать за соблюдение прав и свобод человека независимо от его этнической, религиозной или гендерной принадлежности и сексуальной ориентации», — заявили в «Язык — ДНК нации», призвав пользователей сети жаловаться на ресурс в администрацию с требованием его заблокировать.

Отметим, что сам сайт «сообщества правых» «Консул», который незаконно и неполиткорректно использовал чужие картинки, преимущественно русскоязычный. Украинский и английский варианты сайта на сегодняшний день не отображаются. По словам создателей, это делается сознательно, так как «на первое место мы ставим кровь, а не религию и язык».

Отметим, что первый материал появился на сайте чуть более недели назад. В нем указаны цели и задачи ресурса — «продвижение украинского национализма в массы» и «агрессивная пропаганда в широкие массы». Для этого планируется публиковать «интервью с видными правыми деятелями, материалы об истории, исследования культуры, острые новости», а также «сочные авторские блоги — иногда с неприкрытым матом и голыми сиськами».

При этом комментируя скандал на своей странице в Facebook активисты «Консула» заявили, что «не позволят безродным приспешникам диктовать украинцам, какие слова им употреблять в своей речи».

Отметим, что в комментариях многие пользователи уличили ресурс в не совсем украинском происхождении. Кроме того, даже подписчикам не понравилась идея кражи чужих рисунков.

Как сообщала «Фраза», 17 июня 2018 года в центре Киева произошли стычки из-за запланированного ЛГБТ-марша. Против «Марша равенства» выступали националисты.