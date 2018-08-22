В соцсетях набирает обороты странный флешмоб: нужно лишь внимательно присмотреться к пальцу

В социальных сетях распространился новый флешмоб — пользователи массово ищут и выкладывают на всеобщее обозрение фотографии шрамов на указательном пальце левой руки. Как выяснили журналисты «Фразы», инициатором странной акции выступил российский журналист Олег Кашин.

На своей странице в Twitter он со ссылкой на некую «дагестанскую группу» в Facebook поинтересовался, «а правда ли, что у всех мужчин на левом указательном пальце есть шрам?». И для затравки подтвердил, что у него таковой имеется. И даже два. При этом он не стал прилагать фотодоказательства.

В результате сначала мужчины, а затем и женщины, начали массово выкладывать фотографии своих пальцев и свои мысли по этому поводу. В частности, у левшей обнаружилась «инверсия» — у них шрамы замечены на указательном пальце правой руки. Впрочем, нашлись и те, кто попытался найти разумное объяснение «феномену».