Соцсети высмеяли имперского прямоходящего робота от «Калашникова»

Сегодня, 21 августа, российский концерн «Калашников» представил широкой публике концепт прямоходящего антропоморфного робота. Как выяснили журналисты «Фразы», в компании его называют «комплекс для решения инженерных и боевых задач».

Как сообщает lenta.ru, разработчики отказались рассказывать подробности, пообещав сделать это в следующий раз. Однако исходя из опубликованных фотоматериалов, машина представляет из себя башню-рубку с панорамными стеклами на двух ногах и с двумя руками-манипуляторами.

По данным РБК, рабочее название машины весом в 4,5 тонны — «Игорек». Впрочем, в пресс-службе «Калашникова» позже эту информацию опровергли.

Однако пользователи соцсетей принялись высмеивать как внешний вид изделия, так и несуществующее название. В комментариях они обратили внимание на то, что своим внешним видом концепт напоминает то ли робота из второй части «Робокопа», то ли императорские шагоходы AT-ST из «Звездных войн».





AT-ST (от англ. All Terrain Scout Transport — Вездеходный разведывательный транспорт) — шагоход, использовавшийся Галактической Империей в киносаге «Звездные войны» для разведки, патрулирования, боевого охранения более тяжелых и менее маневренных транспортеров AT-AT, а также огневой поддержки штурмовиков в бою при отсутствии тяжёлого оружия у противника.