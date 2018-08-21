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Соцсети высмеяли имперского прямоходящего робота от «Калашникова»

Соцсети высмеяли имперского прямоходящего робота от «Калашникова»

Сегодня, 21 августа, российский концерн «Калашников» представил широкой публике концепт прямоходящего антропоморфного робота. Как выяснили журналисты «Фразы», в компании его называют «комплекс для решения инженерных и боевых задач».

Как сообщает lenta.ru, разработчики отказались рассказывать подробности, пообещав сделать это в следующий раз. Однако исходя из опубликованных фотоматериалов, машина представляет из себя башню-рубку с панорамными стеклами на двух ногах и с двумя руками-манипуляторами.

По данным РБК, рабочее название машины весом в 4,5 тонны — «Игорек». Впрочем, в пресс-службе «Калашникова» позже эту информацию опровергли.

Однако пользователи соцсетей принялись высмеивать как внешний вид изделия, так и несуществующее название. В комментариях они обратили внимание на то, что своим внешним видом концепт напоминает то ли робота из второй части «Робокопа», то ли императорские шагоходы AT-ST из «Звездных войн».


 

AT-ST (от англ. All Terrain Scout Transport — Вездеходный разведывательный транспорт) — шагоход, использовавшийся Галактической Империей в киносаге «Звездные войны» для разведки, патрулирования, боевого охранения более тяжелых и менее маневренных транспортеров AT-AT, а также огневой поддержки штурмовиков в бою при отсутствии тяжёлого оружия у противника.

Тэги: робот, фотожаба, соцсети, курьезы

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Соцсети высмеяли имперского прямоходящего робота от «Калашникова»
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