Во Львове готовят полицейские отряды для разгона демонстраций?

На базе Львовского государственного университета внутренних дел под руководством полицейских-инструкторов из США пятидневные курсы повышения квалификации прошли 260 патрульных полицейских подразделения тактико-оперативного реагирования (ТОР) со всей Украины. Об этом передает корреспондент «Фразы».

Подразделение ТОР в составе патрульной полиции было создано в прошлом году. На сегодняшний день оно насчитывает около тысячи человек.

Руководство Нацполиции отрицает, что ТОР — это еще один из силовых подразделений типа «Беркута». Хотя бы потому, что, вооружены патрульные полицейские только дубинкой и пистолетом, а для своей защиты используют привычный полицейский бронежилет, шлем, наколенники и налокотники.

При этом патрульную полицию часто привлекают к охране общественного порядка во время различных массовых мероприятий, такие как марши равенства или другие демонстрации. Поэтому, по мнению инструктора-полицейского из управления полиции города Хьюстон (США) Скотта Уоррена, было бы неразумно посылать туда неподготовленных лиц.

«Во время демонстраций и протестов могут возникать различные ситуации. Их задача — обеспечить правопорядок, мир и обеспечить возможность граждан относительно свободного волеизъявления. Но не всегда протесты проходят мирно», — говорит он.