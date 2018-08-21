Жена Порошенко с конфузом открыла почетное консульство Украины в Хорватии

В хорватском городе Сплит в присутствии жены президенты Украины Марины Порошенко открыли почетное консульство нашей страны. Как выяснили журналисты «Фразы», не обошлось без конфуза.

Об открытии дипломатического учреждения у себя в «Фейсбуке» рассказал почетный консул Украины в Хорватии Ивица Пирич, поделившийся фотографиями с мероприятия.

По его словам, кроме жены украинского президента присутствовал министр иностранных дел нашей страны Павел Климкин.

Увы, не обошлось без конфуза.

Пользователи под постом хорвата тут же заметили, что на табличке почетного консульства – ошибка: «Почесне консульство Україна (нужно было написать в родительном падеже – України) в Хорватії».

Почему на табличке появилась такая ошибка – неизвестно. Присутствующие, в том числе Марина Порошенко и Павел Климкин, судя по всему, внимание на такую оплошность не обратили.

Как писала «Фраза», недавно Петр Порошенко наградил сестру жены почетным званием.