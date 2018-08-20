На Днепропетровщине водитель фуры уснул за рулем и перевернул заполненную маршрутку

Сегодня утром на трассе Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка в Днепропетровской области столкнулись грузовик и маршрутка. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате ДТП пострадали 18 человек.

Как сообщает «Мост-Днепр» со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, в начале восьмого утра в районе пгт. Обуховка фура въехала в маршрутку, в результате чего та перевернулась.

По данным газеты «Наше мисто», водитель грузовика MAN ехал из Донецкой области и уснул за рулем. После того как он врезался в идущий впереди маршрутный автобус «Эталон», его водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось. В момент столкновения в автобусе находилось 30 пассажиров.

По словам медиков, за помощью к ним обратились 18 человек, двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как сообщала «Фраза», в октябре 2009 года на автодороге Киев — Одесса, вблизи с. Малая Антоновка Белоцерковского района Киевской области, перевернулась маршрутка, вследствие чего погиб один человек и еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии.

27 апреля 2016 года под Киевом водитель грузовика «Скания» с грузом рыбы уснул за рулем и врезался в фуру с грузом компании «Рошен». Водитель погиб на месте.

23 июля 2018 года возле с. Осиповка Киевской области водитель автобуса из Беларуси уснул за рулем, после чего выехал на встречную полосу и вылетел в кювет. В автобусе находились туристы с детьми.