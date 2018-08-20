В результате странной стрельбы в Харьковском горсовете убиты полицейский и нападавший

В ночь на понедельник, 20 августа, в Харькове неизвестный устроил стрельбу у здания городского совета. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

В частности, как сообщается, после полуночи правоохранители получили сообщение о том, что у горсовета слышны выстрелы. Прибывший по указанному адресу наряд патрульной службы увидел раненого охранника, рядом с которым стоял мужчина. Увидев полицейских, он открыл по ним огонь.

Патрульные применили табельное огнестрельное оружие и обезвредили нападающего. Сейчас его личность устанавливается.

В результате инцидента раненые охранник горсовета и полицейский были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Позже стало известно, что полицейский скончался, а охранник находится в стабильном тяжелом состоянии.

Как сообщает сообщество Харьков LIVE в Facebook со ссылкой на очевидцев, неизвестный ранил охранника, сделав около десяти выстрелов в дверь горсовета. После этого он сумел проникнуть в помещение. Прибывшие на место происшествие полицейские попытались вести переговоры с нападавшим, но тот открыл по ним стрельбу из здания.

В результате преступник был застрелен правоохранителями.

Как сообщает 112.ua со ссылкой на спикера Харьковского горсовета Юрия Сидоренко, нпадавший стрелял из двух пистолетов. Охранники, которые услышали выстрелы, вначале приняли их за взрыв петард. Когда один из них вышел посмотреть, что происходит, то получил два пулевых ранения.

После этого неизвестный зашел в здание, походил по второму этажу и на выходе наткнулся на полицейских.

Он также сообщил, что охранник пребывает в очень тяжелом состоянии.

Как сообщала «Фраза», 4 мая 2018 года на внеочередной сессии Никопольского горсовета местный депутат Александр Рыбаков устроил стрельбу из пистолета.