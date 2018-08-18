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В Киеве мужчина нанизал сам себя на железную ограду

В Киеве мужчина нанизал сам себя на железную ограду

Шокирующий случай произошел в Киеве утром, 18 августа. Как выяснили журналисты «Фразы», ЧП случилось во дворе дома по улице Маршала Малиновского на Оболони, где мужчина пытался перелезть через забор, но в результате буквально «нанизал» себя на железный штырь.

Как передает Telegram-канал «Киев Оперативный», прибывшие на место инцидента спасатели успешно «вырезали» пострадавшего из западни и передали медикам.

Куда и с какой целью перелазил пострадавший — еще предстоит выяснить. Кроме того, существуют вопросы и по поводу законности установки самого забора.

Как писала «Фраза», в Киеве мусоровоз оторвал руку ветерану АТО.

Тэги: Киев, спасатели, общество, несчастный случай

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