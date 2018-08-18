Как выяснилось, жена Омеляна торгует одеждой не только в России, но и в Крыму

Одежду под брендом Bevza по-прежнему можно купить как в России, так и в оккупированном Крыму. Как выяснили журналисты «Фразы», к такому выводу пришел украинский блогер Александр Дубинский, которому удалось дозвониться в магазин Farfetch.

Как известно, с этим магазином у Светланы Бевзы – жены министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна – в свое время был заключен контракт.

В подтверждение своих слов Александр Дубинский выложил на своей странице в Facebook ссылку на файл с записью телефонного разговора с менеджером магазина.

Как следует из записи разговора, одежда под брендом Bevza действительно поставляется в Россию, причем под заказ. По словам менеджера, ассортимент состоит из пальто, пиджака, укороченных топов и платьев. Как сказала сотрудница магазина, вещи находятся за границей и уже оттуда напрямую поставляются покупателю.

Запись телефонного разговора можно прослушать здесь.

Как писала «Фраза», Владимир Омелян заявил, что его жена полностью прекратила свой бизнес в России, хотя он и был прибыльным.