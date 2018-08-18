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В США открыли огонь по людям на футбольном матче, есть раненые

В США открыли огонь по людям на футбольном матче, есть раненые

В США произошла стрельба во время школьного матча по американскому футболу. Как выяснили журналисты «Фразы», выстрелы прозвучали в городке Веллингтон, штат Флорида.

По сообщению издания PalmBeachPost, ЧП произошло в пятницу, 17 августа, во время игры между командами школ Palm Beach Central и William T. Dwyer. В 21 час 10 минут (по местному времени) на стадионе прозвучало несколько выстрелов, что привело к массовой панике среди зрителей и участников матча.

Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские оцепили территорию стадиона и провели эвакуацию зрителей.

Как сообщил спикер полиции Альваро А. Феола, в результате стрельбы огнестрельные ранения получили двое взрослых мужчин, они доставлены в больницу и один из них находится в критическом состоянии. О состоянии второго пострадавшего сведений пока нет.

Так же пока отсутствует информация о пострадавших во время паники. Сообщается, что на данный момент полицией принимаются меры к установлению личности стрелявшего.

Как писала «Фраза», на футбольном матче в Полтавской области стреляли из автомата.

Ранее в России было совершено вооруженное нападение на школу.

Тэги: США, мир, школа, стрельба, расстрел

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