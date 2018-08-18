В США за баснословные деньги продали уникальную «монету Вашингтона»

В США продали уникальную золотую монету 1792 года с изображением первого президента страны Джорджа Вашингтона. Как выяснили журналисты «Фразы», это единственная подобная монета в мире.

Как передает Reuters, на аукционе в Филадельфии монету продали за 1,7 миллиона долларов.

Дом Heritage Auctions, проводивший аукцион, назвал монету «одной из важнейших в истории США».

Сообщается, что ее отчеканили как образец, и она не имела номинала, отчего никогда не была в обращении. Историки назвали ее «золотой доллар». Ее подарили самому Джорджу Вашингону.

Как видно, на одной стороне монеты изображен профиль политика, а на другой традиционный для США белоголовый орлан.

Историки говорят, что данный образец был забракован, а президент США назвал свое изображение «монархическим символом».

После этого, на первых монетах образца 1793 года из серебра и меди появился образ древнеримской богини Либертас, олицетворявшей свободу, известную нам сегодня как в облике Статуи Свободы.

Деньги от продажи монеты обещают пустить на благотворительность.

Как писала «Фраза», на парижском аукционе продали два скелета динозавров.