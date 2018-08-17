В Украине выпустили энциклопедию, в которой Крым обозначен частью России

Украинское детское издательство «Ранок» выпустило познавательную книгу «Растительный мир» авторства Елены Котенко. Но, как выяснили журналисты «Фразы», на одной из картинок оккупированный Крым обозначен территорией России.

Пользователи соцсетей сразу же обратили внимание на этот момент.

В комментарии ТСН представители издательства заявили, что из-за этой ошибки «Растительный мир» собираются снять с продажи и отредактировать. Всю вину переложили на дизайнера.

Энциклопедия входит в серию «Познаем и исследуем», которая рассказывает детям об окружающей среде.

Ранее «Фраза» сообщала, что 24 октября 2015 года французское издательство Rocher в геополитическом атласе мира «признало» украинский Крым частью Российской Федерации. Перед этим такую же ошибку допустило авторитетное издательство Larousse.

В январе 2017 года в харьковских книжных магазинах появилась развивающая географическая игра для детей, в которой на картах аннексированный Крым указан частью России.

Также в январе популярный американский образовательный канал для детей Kids Learning Tube опубликовал анимированный ролик о России с оккупированным Крымом в составе.

В марте 2017 года в Германии организация, которая действует при поддержке правительства, напечатала учебник по изучению немецкого языка, в котором содержится изображение Крыма как части России.

В июне 2017 года Польское общественное радио опубликовало новость «Украинцы пользуются безвизовым режимом», проиллюстрировав ее картой Украины без Крыма.

13 июня 2017 года, в центре столицы Казахстана в рамках «Астана арт фест» разместили 84 фигуры с флагами и символикой различных стран. На карте Украины отсутствовал Крым.

28 августа 2017 года появилась информация о том, что правозащитная организация Freedom House в своем докладе указала Крым как российскую территорию.

Позже в Freedom House прокомментировали данный инцидент.