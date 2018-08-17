На скандальной стройке в Киеве полиция задержала около 40 вооруженных мужчин

Сегодня, 17 августа, столичные правоохранители предотвратили масштабный конфликт, который разгорелся вокруг стройки в Дарницком районе Киева. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе столичной полиции, сотрудники правоохранительных органов задержали около 40 вооруженных молодых людей спортивного телосложения.

Во время патрулирования полицейские заметили скопление народу на Осокорках. Всего, по приблизительным данным, там собрались около 80 человек спортивной внешности с резиновыми палками, ножами, оружием и щитами.

Патрульные незамедлительно вызвали на место подкрепление – прибыли бойцы спецназа, несколько нарядов патрульных и личный состав территориального управления полиции.

Увидев правоохранителей, люди начали разбегаться в разные стороны, но, все же, около 40 человек удалось задержать. Они были доставлены в участок для выяснения цели, с которой они там собрались.

Ранее «Фраза» сообщала, что вокруг строительства на Осокорках конфликт возникает не впервые. Ранее одно из противостояний тут завершилось дракой и пожаром.

16 мая на стройке по улице Елизаветы Чавдар на Осокорках в Киеве на стройплощадке произошли массовые столкновения между охраной, митингующими и полицией. В стычках вокруг стройки пострадали семнадцать человек, среди них — полицейские.