Жена Омеляна не стесняется вести бизнес в России, несмотря на медведей, о которых говорил ее муж

Жена министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна Светлана Бевза не стесняется продавать в России платья своей марки несмотря на то, что ее муж анонсировал перекрытие всего транспортного сообщения Украины с РФ. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал журналист Александр Дубинский.

К своему посту он прикрепил соответствующие фотографии. Дизайнер Светлана Бевза выставила на продажу платья своего бренда Bevza на российском интернет-магазине одежды и обуви Shopomio.

Через некоторое время сам Омелян прокомментировал данный момент, заявив, что его жена полностью прекратила свой бизнес в России, хотя он и был прибыльным.

Напомним, ранее Омелян анонсировал новые ограничения в сообщении с Россией. «Подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена», — написал он, в частности, в социальной сети Facebook.