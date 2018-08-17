В Киеве разбилось такси – погибла пассажирка

В Киеве произошло очередное смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», трагедия случилась ночью на Борщаговке.
Как передает dtp.kiev.ua, смертельная авария произошла на проспекте Леся Курбаса.
Сообщается, что такси Opel ехало в сторону моста Вацлава Гавела, где врезалось в бетонный блок.
В ДТП погибла пассажирка такси, которая была на заднем сидении.
Отмечается, что она была не пристегнута ремнем безопасности.
Пассажирка авто скончалась в «скорой помощи».
Водитель такси отделался небольшими травмами.
Как писала «Фраза», бывший нардеп-свободовец попал в ДТП в Киеве.
Ранее в Киеве семью с детьми сбили на пешеходном переходе.