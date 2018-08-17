В Киеве разбилось такси – погибла пассажирка

В Киеве произошло очередное смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», трагедия случилась ночью на Борщаговке.

Как передает dtp.kiev.ua, смертельная авария произошла на проспекте Леся Курбаса.

Сообщается, что такси Opel ехало в сторону моста Вацлава Гавела, где врезалось в бетонный блок.

В ДТП погибла пассажирка такси, которая была на заднем сидении.

Отмечается, что она была не пристегнута ремнем безопасности.

Пассажирка авто скончалась в «скорой помощи».

Водитель такси отделался небольшими травмами.

Как писала «Фраза», бывший нардеп-свободовец попал в ДТП в Киеве.

Ранее в Киеве семью с детьми сбили на пешеходном переходе.