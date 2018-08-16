В Тернополе мужчина с балкона стрелял в полисвумен. Ей предстоит операция

В среду, 15 августа, в Тернополе на улице Назария Яремчука подстрелили полицейскую, которая была одета в форменную одежду. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, выстрел пришелся в плечо женщине. Сама она сразу и не поняла, что произошло.

Позже сотрудники правоохранительных органов установили личность стрелка. Им оказался 29-летний местный житель, который объяснил, что хотел лишь напугать девушку, а то, что она – в форме полицейского, не заметил.

Сотрудники полиции также выяснили, что стрелял он из пневматической винтовки, которую добровольно сдал копам. Стрелял он из квартиры своей девушки, расположенной на четвертом этаже. Там «охотник» делал ремонт.

Потерпевшую госпитализировали. Пуля застряла в руке, поэтому девушке будут делать операцию. Мужчину задержали. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее «Фраза» сообщала, что 16 августа в Киеве прямо на проезжей части между водителем автобуса и мотоциклистом произошел конфликт, переросший в стрельбу.