Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В Тернополе мужчина с балкона стрелял в полисвумен. Ей предстоит операция

В Тернополе мужчина с балкона стрелял в полисвумен. Ей предстоит операция

В среду, 15 августа, в Тернополе на улице Назария Яремчука подстрелили полицейскую, которая была одета в форменную одежду. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, выстрел пришелся в плечо женщине. Сама она сразу и не поняла, что произошло.

Позже сотрудники правоохранительных органов установили личность стрелка. Им оказался 29-летний местный житель, который объяснил, что хотел лишь напугать девушку, а то, что она – в форме полицейского, не заметил.

Сотрудники полиции также выяснили, что стрелял он из пневматической винтовки, которую добровольно сдал копам. Стрелял он из квартиры своей девушки, расположенной на четвертом этаже. Там «охотник» делал ремонт.

Потерпевшую госпитализировали. Пуля застряла в руке, поэтому девушке будут делать операцию. Мужчину задержали. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее «Фраза» сообщала, что 16 августа в Киеве прямо на проезжей части между водителем автобуса и мотоциклистом произошел конфликт, переросший в стрельбу

Тэги: полиция, общество, стрельба, Тернополь

Комментарии

Колонка автора
15.08.18 08:47

«Динамо» выиграло. Болельщик оценил

Автор: Андрей Шахов

Статьи

15.08.18 09:17

Зачем Порошенко влез во внутренний конфликт Турции?

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

В киевской мэрии рассказали об ущербе, который ночной ураган причинил городу

В киевской мэрии рассказали об ущербе, который ночной ураган причинил городу
16.08.18 13:23
973
Последние новости
16.08.18 16:31

Как оказалось, пчелы и осы таки могут узнавать людей
16.08.18 16:15

В Тернополе мужчина с балкона стрелял в полисвумен. Ей предстоит операция
16.08.18 15:55

Ученым удалось выяснить, когда египтяне слепили первую мумию
16.08.18 15:19

Из-за глобальной кражи кабелей в Украине решили отключить все стационарные телефоны
16.08.18 14:50

В немецких паспортах ввели графу «другой»
16.08.18 14:44

10 выстрелов в упор... В Киеве конфликт водителя автобуса с мотоциклистом перерос в стрельбу
16.08.18 14:42

Эксперт: Внешняя политика Армении формируется исключительно самостоятельно
16.08.18 13:50

В УЕФА вынесли вердикт по «выходке» защитника сборной Украины в Москве
16.08.18 13:47

Украинца номинировали на премию «Эмми» за работу над фильмом о Сирии
16.08.18 13:23

В киевской мэрии рассказали об ущербе, который ночной ураган причинил городу

Интервью

16.08.18 09:27

Существует ли профилактика рака и как «поймать» онкологию на ранних стадиях?

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В Тернополе мужчина с балкона стрелял в полисвумен. Ей предстоит операция
В Тернополе мужчина с балкона стрелял в полисвумен. Ей предстоит операция
В Тернополе мужчина с балкона стрелял в полисвумен. Ей предстоит операция
В Тернополе мужчина с балкона стрелял в полисвумен. Ей предстоит операция
10 выстрелов в упор... В Киеве конфликт водителя автобуса с мотоциклистом перерос в стрельбу
10 выстрелов в упор... В Киеве конфликт водителя автобуса с мотоциклистом перерос в стрельбу
В УЕФА вынесли вердикт по «выходке» защитника сборной Украины в Москве
В УЕФА вынесли вердикт по «выходке» защитника сборной Украины в Москве
Украинца номинировали на премию «Эмми» за работу над фильмом о Сирии
Украинца номинировали на премию «Эмми» за работу над фильмом о Сирии
В киевской мэрии рассказали об ущербе, который ночной ураган причинил городу
В киевской мэрии рассказали об ущербе, который ночной ураган причинил городу
В Киеве девушка по непонятным причинам бросилась под поезд
В Киеве девушка по непонятным причинам бросилась под поезд
Из-за непогоды в столичном аэропорту массово отменяют рейсы
Из-за непогоды в столичном аэропорту массово отменяют рейсы
Не выдержав издевательств, медведица напала на дрессировщика в Одесском цирке. Появилось видео
Не выдержав издевательств, медведица напала на дрессировщика в Одесском цирке. Появилось видео
Известная британская группа сняла клип в зоне отчуждения ЧАЭС
Известная британская группа сняла клип в зоне отчуждения ЧАЭС
После мощной ночной грозы Киев снова «утонул»
После мощной ночной грозы Киев снова «утонул»
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.