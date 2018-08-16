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10 выстрелов в упор... В Киеве конфликт водителя автобуса с мотоциклистом перерос в стрельбу

10 выстрелов в упор... В Киеве конфликт водителя автобуса с мотоциклистом перерос в стрельбу

Сегодня, 16 августа, в Киеве прямо на проезжей части произошел конфликт, переросший в стрельбу, между водителем автобуса и мотоциклистом. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Киев оперативный» в Facebook.

Как рассказали очевидцы, все началось с того, что автобус №47 и мотоцикл не поделили дорогу, после чего водители обоих транспортных средств устроили словесную перепалку.

Спустя некоторое время мотоциклист достал оружие и начал стрелять. Прибывшая на место происшествия полиция задержала обоих фигурантов конфликта.  

Между тем в комментариях к данному посту люди пишут, что мотоциклист произвел десять выстрелов в упор. Водитель автобуса сейчас в критическом состоянии находится в больнице, а мотоциклист дает показания.

Ранее «Фраза» сообщала, что в среду, 15 августа, на Троещине в Киеве конфликт перерос в стрельбу. В результате инцидента пострадали три человека. 

Тэги: Киев, драка, общество, конфликт, стрельба, криминал

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