Украинский футболист своим поступком довел российские СМИ до истерики

Защитник сборной Украины по футболу и греческого ПАОКа Евгений Хачериди после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в Москве против «Спартака» отличился патриотическим поступком, чем разгневал местные СМИ. Как выяснили журналисты «Фразы», российские журналисты в один голос говорят о провокации со стороны украинца.

Хачериди публично показал свои щитки, разукрашенные в цвета флага Украины.

В российских СМИ этот поступок украинца вызвал настоящую истерику. В частности, одно из ведущих спортивных изданий РФ «Спорт-Экспресс» разразилось статьей под названием «Хачериди совершил недопустимое. УЕФА обязан отреагировать».

Издание SportBox также называет поступок футболиста провокацией. Впрочем, журналисты не объяснили, в чем именно она заключается.

Член комитет по этике Российского футбольного Союза Андрей Созин тоже назвал провокацией проявление патриотизма со стороны защитника сборной Украины Евгения Хачериди, сообщает RT.

В то же время российский комментатор Алексей Андронов немного по-другому прокомментировал этот эпизод.

Мое мнение — все, кто пишет и обращает внимание на щитки Хачериди — просто недалекие неумные и несерьезные люди. Клоуны. Так и с бутсами Шакири было.



Что не отменяет довольно глупой и недальновидной провокации — Шакири в них просто играл, а Хачериди специально показал — Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) 15 серпня 2018 р.

Отметим, что ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между московским «Спартаком» и греческим ПАОКом, который состоялся накануне в столице России, завершился нулевой ничьей. В первом поединке в Греции ПАОК выиграл со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи 0:2. Таким образом именно греческий клуб пробился в следующий этап, а «Спартак» отправился в Лигу Европы.

Ранее «Фраза» сообщала, на Чемпионате мира по футболу, который прошел в России, сборная Хорватии оригинально отпраздновала победу над хозяевами турнира в четвертьфинале ЧМ-2018. Два бывших динамовца записали видео для украинских болельщиков. Бывший защитник киевского «Динамо» Домагой Вида, забивший в ворота россиян, крикнул на видео «Слава Украине!». Другой бывший динамовец, менеджер киевского клуба и сборной Хорватии Огнен Вукоевич заявил, что «победа над Россией была за «Динамо» и за Украину». Тогда российские СМИ также подняли шум, называя эту выходку провокацией.

Напомним, 14 августа киевское «Динамо» в ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в Киеве на НСК «Олимпийский» принимало пражскую «Славию». Киевляне выиграли 2:0 и прошли в следующий этап.