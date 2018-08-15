Фанаты «Динамо» знатно намяли бока гостям из Чехии перед матчем со «Славией»

Во вторник, 14 августа, перед ответным поединком третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и пражской «Славией» произошел конфликт между фанатами обеих команд. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается в группе Troublemakers & Ultras Action в Facebook.

При этом ультрас киевского клуба хвастались трофеями, добытыми в неравном бою. Ведь, как сообщается, нападавших было в два раза больше, чем гостей.

Кроме спонтанных нападений, между фанатами произошла и заранее договоренная бойня, победителями в которой также были киевляне.

Ранее «Фраза» сообщала, что 14 августа киевское «Динамо» в ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в Киеве на НСК «Олимпийский» принимало пражскую «Славию». Киевляне выиграли 2:0 и прошли в следующий этап.