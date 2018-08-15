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На Кировоградщине родители чуть не заморили своего сына голодом до смерти

На Кировоградщине родители чуть не заморили своего сына голодом до смерти

В Кировоградской области в населенном пункте Новоукраинка врачи еле спасли ребенка, которого родители морили голодом. Как выяснили журналисты «Фразы», в свои четыре года при норме 16 килограммов мальчик весил лишь семь.

По словам очевидцев, они застали мальчика в его кроватке с головы до пят испачканного собственными фекалиями. Когда его везли в больницу, он вечно просил воды и хлеба. А когда в больнице увидел кастрюлю с едой, начал кричать, настолько он был голодным, сообщает «Кировоградская правда».

О плачевном состоянии мальчика медики узнали лишь тогда, когда приехали по вызову осматривать его 10-месячную сестричку. Но тогда госпитализировать своего сына родители отказались.

Начальник службы по правам детей Александр Спринсян заявил, что, как только об этом случае стало известно, они направились домой к этой семье, но в жилище их не пустили. Пришлось обращаться в полицию, а те в свою очередь перенаправили обращение в суд.

Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает. В семье есть еще три ребенка — девочки 2008, 2012 и 2017 годов рождения. Визуально они находятся в удовлетворительном состоянии.

В отношении родителей сейчас решается вопрос о лишении их родительских прав. В полиции по факту невыполнения ими обязанностей по уходу за ребенком открыто уголовное производство.

Ранее «Фраза» сообщала, что в 2010 году в Светловодске, Кировоградской области, родители во время поста морили голодом месячного младенца. Девочка, которая родилась с весом в 3,5 килограмма, за месяц похудела более чем на килограмм.

Тэги: общество, ребенок, Кировоград, голод, Кировоградская область, скорая

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