В квартире одной из киевских высоток прогремели сразу два взрыва

Сегодня, 14 августа, в Киеве на улице Валковской, 5, в квартире одного из домов прогремели несколько взрывов. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Киев оперативный» в Facebook.

По имеющейся информации, сообщение о происшествии поступило на горячую линию 101 ГСЧС Киева около десяти утра. Как стало известно, в квартире на третьем этаже прогремело два взрыва, после чего начался пожар.

Спасатели, прибывшие на место ЧП, локализовали пожар и вытащили из горящей квартиры мужчину без сознания, который был срочно госпитализирован.

Предварительно установлено, что в квартире взорвались ламповые телевизоры. Однако пока не понятно, стали ли они причиной пожара, или же взорвались в огне.

Как сообщала «Фраза», 8 июля 2017 года в Голосеевском районе Киева взорвался и разрушился дом. По предварительным данным, причиной разрушения стал взрыв газа. Дом восстановлению не подлежит.

26 июля в том же районе на ул. Бурмистренко, 12 произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. Взрыв произошел между 1 и 2 этажами, разрушено перекрытие. Было эвакуировано около 20 человек.

11 августа в жилом доме в Ирпене (под Киевом) произошел взрыв газа без последующего горения, из-за чего пострадали 4 человека.

29 августа 2017 года в Киевской области в городе Белая Церковь на втором этаже девятиэтажного дома произошел взрыв, есть пострадавший.

21 сентября днем в Днепровском районе столицы на ул. Березняковской, 26 произошел взрыв на крыше жилого дома. В результате взрыва газового баллона пострадали двое рабочих, которые занимались проведением ремонтных работ по замене рубероидного покрытия крыши.

23 января 2018 года вечером в селе Новоселки Макаровского района Киевской области прогремел взрыв в жилом доме.