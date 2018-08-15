Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В квартире одной из киевских высоток прогремели сразу два взрыва

В квартире одной из киевских высоток прогремели сразу два взрыва

Сегодня, 14 августа, в Киеве на улице Валковской, 5, в квартире одного из домов прогремели несколько взрывов. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Киев оперативный» в Facebook.

По имеющейся информации, сообщение о происшествии поступило на горячую линию 101 ГСЧС Киева около десяти утра. Как стало известно, в квартире на третьем этаже прогремело два взрыва, после чего начался пожар.

Спасатели, прибывшие на место ЧП, локализовали пожар и вытащили из горящей квартиры мужчину без сознания, который был срочно госпитализирован.

Предварительно установлено, что в квартире взорвались ламповые телевизоры. Однако пока не понятно, стали ли они причиной пожара, или же взорвались в огне.

Как сообщала «Фраза», 8 июля 2017 года в Голосеевском районе Киева взорвался и разрушился дом. По предварительным данным, причиной разрушения стал взрыв газа. Дом восстановлению не подлежит.

26 июля в том же районе на ул. Бурмистренко, 12 произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. Взрыв произошел между 1 и 2 этажами, разрушено перекрытие. Было эвакуировано около 20 человек.

11 августа в жилом доме в Ирпене (под Киевом) произошел взрыв газа без последующего горения, из-за чего пострадали 4 человека.

29 августа 2017 года в Киевской области в городе Белая Церковь на втором этаже девятиэтажного дома произошел взрыв, есть пострадавший. 

21 сентября днем в Днепровском районе столицы на ул. Березняковской, 26 произошел взрыв на крыше жилого дома. В результате взрыва газового баллона пострадали двое рабочих, которые занимались проведением ремонтных работ по замене рубероидного покрытия крыши.

23 января 2018 года вечером в селе Новоселки Макаровского района Киевской области прогремел взрыв в жилом доме. 

Тэги: Киев, взрыв, квартира, дом

Комментарии

Колонка автора
10.08.18 10:55

Украинские клубы в Европе: потери стали неизбежны…

Автор: Андрей Шахов

Статьи

14.08.18 09:11

Что в реальности происходит с экономикой РФ

Автор: Максим Михайленко

Главная новость дня

«Динамо» с помощью флажков пролезло в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов

«Динамо» с помощью флажков пролезло в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов
14.08.18 21:26
774
Последние новости
14.08.18 21:26

«Динамо» с помощью флажков пролезло в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов
14.08.18 19:00

Главные новости за 14 августа 2018 года
14.08.18 17:39

Коломойский: Медведчук последний шанс установить мир на Донбассе, альтернатива — только война
14.08.18 17:35

Медиаюрист: Если не будет доказательств правдивости каждой сцены, фильм о «Стусе» могут запретить в течение одного дня
14.08.18 17:31

Лещенко: «За життя» получит второе место в коалиции, а Медведчук – будущий спикер
14.08.18 16:39

Шарий: На Медведчука ничего нет, вот его противники и бесятся
14.08.18 16:16

В Италии обрушился автомобильный мост. Погибли десятки человек, под завалами оказались легковушки и грузовики
14.08.18 16:05

По Киеву прокатилась волна страшных смертей женщин
14.08.18 15:17

Россияне хотят выдвинуть Суркиса на выборы в УЕФА в 2019 году
14.08.18 15:13

На Кировоградщине родители чуть не заморили своего сына голодом до смерти

Интервью

09.08.18 21:16

Так ли страшен кондиционер в офисе? Рассказывает врач-отоларинголог Ольга Усачева

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В Италии обрушился автомобильный мост. Погибли десятки человек, под завалами оказались легковушки и грузовики
В Италии обрушился автомобильный мост. Погибли десятки человек, под завалами оказались легковушки и грузовики
В Италии обрушился автомобильный мост. Погибли десятки человек, под завалами оказались легковушки и грузовики
В Италии обрушился автомобильный мост. Погибли десятки человек, под завалами оказались легковушки и грузовики
На Кировоградщине родители чуть не заморили своего сына голодом до смерти
На Кировоградщине родители чуть не заморили своего сына голодом до смерти
В квартире одной из киевских высоток прогремели сразу два взрыва
В квартире одной из киевских высоток прогремели сразу два взрыва
В одну из африканских стран вернулась лихорадка Эбола – на борьбу брошены войска и полиция
В одну из африканских стран вернулась лихорадка Эбола – на борьбу брошены войска и полиция
Под Киевом накрыли незаконный реабилитационный центр, где насильно удерживали десятки людей
Под Киевом накрыли незаконный реабилитационный центр, где насильно удерживали десятки людей
В Лондоне автомобиль протаранил ограду парламента – есть пострадавшие
В Лондоне автомобиль протаранил ограду парламента – есть пострадавшие
В Николаеве сотни тонн фекалий вылились в Южный Буг. Городу грозят эпидемии и кишечные инфекции
В Николаеве сотни тонн фекалий вылились в Южный Буг. Городу грозят эпидемии и кишечные инфекции
На Одесчине прошел седьмой детско-юношеский лагерь Союза армян Украины
На Одесчине прошел седьмой детско-юношеский лагерь Союза армян Украины
716 миллиардов долларов: Трамп подписал рекордный военный бюджет США
716 миллиардов долларов: Трамп подписал рекордный военный бюджет США
Медики рассказали, какая уличная еда несет смертельную опасность
Медики рассказали, какая уличная еда несет смертельную опасность
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.