Под Киевом накрыли незаконный реабилитационный центр, где насильно удерживали десятки людей

В Броварах Киевской области обнаружили незаконный реабилитационный центр. Как выяснили журналисты «Фразы», в нем насильно удерживали десятки людей.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, к ним обратился представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Как говорится в сообщении, оперативники установили, что «ООО занималось якобы лечением граждан от алкогольной и наркотической зависимостей». Отмечается, что за месяц пребывания тут родственники людей платили 12 тысяч гривен.

Всего в частном доме обнаружили 21 пациента в возрасте 20-81 лет. По данным полиции, четверо из них уже дали показания, а также написали заявления о незаконном лишении свободы. Также было открыто уголовное дело по части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Организаторам центра грозит до пяти лет лишения свободы.

Подробности в «Фейсбуке» сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, «во время конфиденциального общения двенадцать пациентов сообщили о желании покинуть учреждение, они заявили, что попали сюда против своей воли, большинство из них было помещено сюда по инициативе родственников».

Она заявила, нет никаких решений судебных органов, медицинских учреждений и согласия самих лиц на содержание их там. Люди говорят, что им давали неизвестные медицинские препараты, которые подавляли их волю.

Она сообщила, что в центре нашли «80-летнюю женщину, которая не является больной, и двух несовершеннолетних 14-летних девушек, которые находятся там вместе с взрослыми по согласию своих родителей».

Как писала «Фраза», в Одесской области освободили три десятка трудовых рабов.