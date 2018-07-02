В Черновицкой области из-за ливней обрушились мосты, повреждены дамбы и размыты дороги

В Черновицкой области из-за сильных дождей случились масштабные подтопления. Как выяснили журналисты «Фразы», были затоплены дома, а также разрушены мосты.

По данным Черновицкой ОГА, подтопило около десяти жилых домов, также были размыты гравийные дороги и разрушен мост.

ЧП случилось в Кицманском районе, где были повреждены дамбы восьми искусственных прудов. Также тут подтопило семь домов, было размыто более сотни сельских улиц, повреждены пять мостов.

Сообщается, что штормовым ветром сорвало крышу у сельской школы в Заставновском районе области. Тут были размыты гравийные дороги в восьми населенных пунктах. Кроме этого, в Герцаевском районе был поврежден мост.

Как писала «Фраза», ранее из-за ливней в разных регионах Украины сообщали о потопах.