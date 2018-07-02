В Киеве цыгане битами избили мужчину – полиция не стала их задерживать

В Киеве цыгане напали на мужчину, который проходил мимо их лагеря. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел около 3-30 утра понедельника, 2 июля.

Как пишет «Киев оперативный», нападение случилось на Русановских садах.

Потерпевший — местный житель, который шел домой из круглосуточного магазина.

Сообщается, что, когда он проходил мимо цыганского лагеря (отмечается, что это чьи-то захваченные дачные домики), к нему подбежали несколько ромов с битами и сказали, что «нечего ходить здесь ночью».

Они нанесли ему несколько ударов по ногам и плечам, пострадавшему едва удалось убежать.

Отмечается, что прибывшая на место ЧП полиция лишь зафиксировала нападение, но не стала задерживать нападавших цыган.

Как писала «Фраза», цыгане, захватившие Южный вокзал в Киеве, жестоко избили 16-летнего парня.

Также сообщалось, что, напав на охрану, цыгане начали захватывать Голосеевский парк — их лагерь снесли националисты.

Сегодня стало известно, что на Закарпатье неизвестные зарезали женщину ромской национальности.

Ранее мы писали, что на окраине Львова группа местных малолеток разгромила лагерь ромов, в результате чего один человек погиб, еще четверо были ранены.