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В столичном подземном переходе людям на головы падает плитка

В столичном подземном переходе людям на головы падает плитка

В Киеве возле радиорынка на Караваевых дачах в подземном переходе со стен начала отваливаться плитка. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

В сообществе советуют прикрывать головы при проходе этого участка. При этом отмечается, что там также существует опасность краж телефонов.

Один из пользователей соцсети в комментарии к данному посту предложил обклеить плитку рекламой, чтобы она лучше держалась.

Ранее «Фраза» сообщала, что 28 марта в Киеве кусок разрушающегося Воздухофлотского моста упал прямо на автомобиль.

7 мая в центре Киева на улице Крещатик обвалился балкон.

Тэги: Киев, общество, подземный переход, плитка

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В столичном подземном переходе людям на головы падает плитка
В столичном подземном переходе людям на головы падает плитка
В столичном подземном переходе людям на головы падает плитка
В столичном подземном переходе людям на головы падает плитка
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