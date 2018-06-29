В России выпускникам выдали грамоты с гербом и флагом Украины

В российском городе Серов (Свердловская область, Урал) в одной из школ выпускникам выдали грамоты с украинскими гербом и флагом. Как выяснили журналисты «Фразы», рамку грамоты скачали из интернета и не обратили внимание на символику.

Такие грамоты получили ученики 11-А класса школы № 22. Как объяснило руководство учебного заведения, произошло это по вине их классного руководителя, которая занималась подготовкой грамот, сообщает ZNAK.

Сейчас выпускники, которые получили такие грамоты, приносят их обратно в школу, где им выдают новые.

Ранее «Фраза» сообщала, что в 2012 году на Хмельнитчине детям раздали тетради с символикой «Партии регионов».

В ноябре 2017 года в одной из николаевских школ после лекции о проблеме СПИДа ученикам раздали брошюры с правилами безопасности для девушек, занимающихся секс-бизнесом.