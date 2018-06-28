В оккупированном Донецке тоже отмечают День Конституции Украины

Сегодня, 28 июня, в оккупированном Донецке на крыше одной из многоэтажек неизвестные вывесили флаг Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующая фотография размещена в Twitter на странице hochu#domoy.

«Украинский Донецк поздравляет всех с Днем Конституции!», — говорится, в частности, в подписи к фото.

«„Самое лучшее поздравление“, „Вот это бешеные! Спасибо!“, „Если кто-то спросит, кому выпадет честь поднять наш флаг над Кремлем — я за вас“», — пишут пользователи соцсети в комментариях под этим постом.

Отметим, что месяц назад украинские патриоты запустили желтые и голубые воздушные шары, привязав к ним ящик с листовками и украинской символикой, в сторону оккупированной Горловки.

Ранее «Фраза» сообщала, что в августе 2016 года украинские бойцы подняли флаг Украины в авдеевской промзоне.