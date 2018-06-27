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Кто-то подбросил муляж бомбы в Высший совет правосудия

Кто-то подбросил муляж бомбы в Высший совет правосудия

Столичные полицейские обнаружили муляж взрывчатки в помещении Высшего совета правосудия. Об этом журналисты «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

В частности, как сообщается, сегодня, 27 июня, утром в полицию поступило сообщение о взрывчатке, якобы заложенной в здании ВСП на ул. Студенческой в Шевченковском районе.

После тщательной проверки правоохранители обнаружили в одном из помещений предмет, похожий на взрывное устройство. Его изъяли специалисты взрывотехнической службы. При этом других опасных предметов в ходе обследования обнаружено не было.

Как сообщала «Фраза», летом 2012 года в Хмельницкой области к трем годам тюрьмы был осужден 25-летний житель областного центра за ложные сообщения о минировании двух больниц.

Тогда же «телефонный террорист», сообщивший о нескольких взрывах в Киеве, оказался пациентом психоневрологического диспансера.

В июле 2013 года в Николаеве за ложное сообщение о минировании зданий 36-летнего местного жителя приговорили к 3 годам лишения свободы.

14 февраля 2014 года из зданий двух вокзалов в Киеве из-за ложного сообщения о минировании эвакуировали около 400 человек.

В апреле 2015 года из-за анонимного сообщения о минировании помещения в Киеве был эвакуирован ТЦ «Украина».

В начале июля 2017 года Служба безопасности Украины задержала «телефонного террориста», который 2 июля «заминировал» несколько станций киевского метрополитена.

24 ноября 2017 года в полицию поступила информация о заминировании столичных аэропортов «Киев» и «Борисполь», а также аэропортов «Одесса», «Винница», «Днепр» и «Ивано-Франковск». Также в полицию поступило сообщение о минировании сразу всех станций столичного метрополитена.

В начале 2018 года полиция задержала киевлянина, который сообщил о минировании электрички сообщением «Киев — Фастов». Он утверждал, что звонил в полицию от скуки.

Тэги: взрывное устройство, криминал, Высший совет правосудия

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