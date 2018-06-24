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Жуткое ДТП на Днепропетровщине: одну из жертв отбросило в витрину магазина

Жуткое ДТП на Днепропетровщине: одну из жертв отбросило в витрину магазина

В Кривом Роге Днепропетровской области рано утром 23 июня пьяный водитель сбил двух женщин. Как выяснили журналисты «Фразы», 26-летний водитель автомобиля Nissan, двигаясь по ул. Светлогорской, не справился с управлением и вылетел в кювет.

Как сообщает «Первый Криворожский», в результате удара одну из женщин выбросило в витрину магазина, вторую — на проезжую часть. От полученных травм они скончались на месте.

Сам водитель выжил. Позже инспектор отдела мониторинга Криворожского отдела полиции Юлия Цуркаленко сообщила, что он задержан. По данным правоохранителей, он действительно сел за руль в нетрезвом виде, существенно превысил скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на девушек, которые двигались по проезжей части улицы Светлогорской. Одной из них было 27 лет, второй — 21 год.

В комментариях к материалу читатели сайта обратили внимание на шеврон российской 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, зафиксированный на фотографиях с места происшествия.

Как сообщала «Фраза», 18 октября 2017 года в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 6 человек, стоявших на тротуаре перекрестка.

14 июня 2018 года автомобиль BMW, в три раза превысив допустимую правилами скорость, снес остановку пассажирского транспорта в Ирпене Киевской области. Чудом никто не пострадал.

Спустя несколько дней в Никополе Днепропетровской области таксист сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Позже он объяснил, что ему показалось, что он сбил собаку.

Тэги: ДТП, Днепропетровская область, Кривой Рог, криминал

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