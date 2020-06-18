Цифровой концлагерь и его перспективы

Проблема цифрового концлагеря, которая сегодня обсуждается во многих консервативных СМИ, очень многогранна. Мне не так давно довелось быть на одном мероприятии для журналистов высокого уровня, где среди прочего рассматривались вопросы безопасности в современном мире. Перед собравшимися выступал официальный высокопоставленный представитель компании «Касперский».

Не стану утомлять долгими рассказами. Если кратко, ситуация сейчас упирается в несколько ключевых точек:

Без оцифровки нельзя?

Если не проводить оцифровку всего, то очень скоро страна отстанет от других. Это даст определенные преимущества «цифровым» странам и эти преимущества будут потом использованы для разрушения страны.

Как при помощи Windows уничтожить государство



Вместе с тем, процесс оцифровки страны несет огромные риски т.к. все программное обеспечение (начиная от Windows и заканчивая разными пользовательскими программами) является зарубежным. Поэтому, при определенном желании ПО может быть контролируемо тем государством, на территории которого находится фирма, обслуживающая его. Попросту говоря, когда Windows вам присылает обновления, вы не знаете, что в них хранится, и нельзя, допустим, исключать того, что может быть сговор между потенциальной страной-агрессором и такой фирмой.

То есть, допустим, США теоретически намечают на день Х вторжение, а Windows в очередном обновлении присылает всем пользователям такое обновление, что за 10 минут до момента Х, все операционные системы Windows в данной стране попросту перестают функционировать. И, это существенная проблема.

Но и это еще не все. Представители компании «Касперский» также сообщили о том, что специалист взламывает ПО обслуживающее объект энергетики за пол часа. Это ничтожно мало, а последствия для страны, как вы понимаете, могут быть весьма плачевными.

Как при помощи оцифровки уничтожить человека

Скажу больше. Сейчас практически нет системы ПО, которую нельзя было бы взломать. Какую-то проще, какую-то сложнее, но взломать современные специалисты и хакеры могут практически любой программный код.

А теперь подумайте о том, ЧТО произойдет после оцифровки данных всего населения.

Скажем, создана управляющая электронная государственная картотека всех жителей страны. В ней у каждого человека прописан адрес с индивидуальным номером. К его аккаунту подключены данные о работе, банковские карточки, различные сервисы, магазины в которых он отоваривается и т. д. В условиях цифровой экономики, куда идут почти все страны, такой человек в перспективе будет полностью управлять всеми процессами при помощи электронного паспорта, вживленного чипа или чего-то аналогичного. Бумажные деньги не нужны, бумажные справки, квитанции и т.п. не нужны. Все оцифровано.

И вот, какой-то хакер Иванов вдруг взламывает госхранилище данных, берет анкету некоего Петрова и банально ее удаляет. Петров утром просыпается, а у него уже нет ни паспорта, ни свидетельства о рождении. Его электронная карточка определяет, что он уже не Петров, а Сидоров, что он не имеет работы, что все его банковские карточки отключены или переоформлены. А он еще должен государству что-то.

Доказать после этого, что он Петров, что у него есть рабочее место, банковская карточка и т. д. он уже сможет. Ведь все данные стекаются в госкартотеку. Они все исключительно в электронном виде. А «добрый» хакер Иванов данные в центральной госкартотеке изменил, и соответственно, исправленные данные уже разошлись по всей системе. И теперь ни банк, ни на работе, ни в магазине электронная система его уже больше не опознает как Петрова.

По сути, таким образом любого человека можно в любой момент уничтожить или манипулировать его положением, влиять на его жизнь.

И это не фантазии. Это реальные проблемы, с которыми сталкивается государство, идущее к процессу оцифровки общества. Поэтому даже представитель Касперского вынужден был констатировать, что таких вариантов нельзя исключать.