Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Цифровой концлагерь и его перспективы

Цифровой концлагерь и его перспективы

Проблема цифрового концлагеря, которая сегодня обсуждается во многих консервативных СМИ, очень многогранна. Мне не так давно довелось быть на одном мероприятии для журналистов высокого уровня, где среди прочего рассматривались вопросы безопасности в современном мире. Перед собравшимися выступал официальный высокопоставленный представитель компании «Касперский».

Не стану утомлять долгими рассказами. Если кратко, ситуация сейчас упирается в несколько ключевых точек:

Без оцифровки нельзя?

Если не проводить оцифровку всего, то очень скоро страна отстанет от других. Это даст определенные преимущества «цифровым» странам и эти преимущества будут потом использованы для разрушения страны.

Как при помощи Windows уничтожить государство


Вместе с тем, процесс оцифровки страны несет огромные риски т.к. все программное обеспечение (начиная от Windows и заканчивая разными пользовательскими программами) является зарубежным. Поэтому, при определенном желании ПО может быть контролируемо тем государством, на территории которого находится фирма, обслуживающая его. Попросту говоря, когда Windows вам присылает обновления, вы не знаете, что в них хранится, и нельзя, допустим, исключать того, что может быть сговор между потенциальной страной-агрессором и такой фирмой.

То есть, допустим, США теоретически намечают на день Х вторжение, а Windows в очередном обновлении присылает всем пользователям такое обновление, что за 10 минут до момента Х, все операционные системы Windows в данной стране попросту перестают функционировать. И, это существенная проблема.

Но и это еще не все. Представители компании «Касперский» также сообщили о том, что специалист взламывает ПО обслуживающее объект энергетики за пол часа. Это ничтожно мало, а последствия для страны, как вы понимаете, могут быть весьма плачевными.

Как при помощи оцифровки уничтожить человека

Скажу больше. Сейчас практически нет системы ПО, которую нельзя было бы взломать. Какую-то проще, какую-то сложнее, но взломать современные специалисты и хакеры могут практически любой программный код.

А теперь подумайте о том, ЧТО произойдет после оцифровки данных всего населения.

Скажем, создана управляющая электронная государственная картотека всех жителей страны. В ней у каждого человека прописан адрес с индивидуальным номером. К его аккаунту подключены данные о работе, банковские карточки, различные сервисы, магазины в которых он отоваривается и т. д. В условиях цифровой экономики, куда идут почти все страны, такой человек в перспективе будет полностью управлять всеми процессами при помощи электронного паспорта, вживленного чипа или чего-то аналогичного. Бумажные деньги не нужны, бумажные справки, квитанции и т.п. не нужны. Все оцифровано.

И вот, какой-то хакер Иванов вдруг взламывает госхранилище данных, берет анкету некоего Петрова и банально ее удаляет. Петров утром просыпается, а у него уже нет ни паспорта, ни свидетельства о рождении. Его электронная карточка определяет, что он уже не Петров, а Сидоров, что он не имеет работы, что все его банковские карточки отключены или переоформлены. А он еще должен государству что-то.

Доказать после этого, что он Петров, что у него есть рабочее место, банковская карточка и т. д. он уже сможет. Ведь все данные стекаются в госкартотеку. Они все исключительно в электронном виде. А «добрый» хакер Иванов данные в центральной госкартотеке изменил, и соответственно, исправленные данные уже разошлись по всей системе. И теперь ни банк, ни на работе, ни в магазине электронная система его уже больше не опознает как Петрова.

По сути, таким образом любого человека можно в любой момент уничтожить или манипулировать его положением, влиять на его жизнь.

И это не фантазии. Это реальные проблемы, с которыми сталкивается государство, идущее к процессу оцифровки общества. Поэтому даже представитель Касперского вынужден был констатировать, что таких вариантов нельзя исключать.

Тэги: политика, цифровизация, цифровой концлагерь

Комментарии

Статьи

18.06.20 09:11

Долги, безработица, банкротства и обнищание. Украина падает в кризисную бездну

Автор: Александр Карпец

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
18.06.20 21:16

Цифровой концлагерь и его перспективы

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

Отложенный эффект: ужесточат ли в Украине карантин из-за вспышки коронавируса
18.06.20 11:42

Отложенный эффект: ужесточат ли в Украине карантин из-за вспышки коронавируса

Автор: «РБК-Украина»

Выбор редакции
«Минай» – «Динамо»: миновали всех, впереди финал!
«Минай» – «Динамо»: миновали всех, впереди финал!
«Минай» – «Динамо»: миновали всех, впереди финал!
«Минай» – «Динамо»: миновали всех, впереди финал!
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 18 июня 2020 года

Главные новости за 18 июня 2020 года
18.06.20 18:59
553
Последние новости
18.06.20 21:35

Ученые рассказали, как снизить риск преждевременной смерти
18.06.20 20:48

Семья погибшего курьера Захарова дала окончательный ответ по поводу компенсации от Ефремова
18.06.20 20:40

Более 60 человек уже работают официально после запуска мобильного приложения #Legal_ZrPlat в Донецкой области
18.06.20 20:06

Звезда фильма «Белое солнце пустыни» погибла страшной смертью в Подмосковье
18.06.20 19:35

С подачи людей Филарета против Порошенко возбуждено еще одно уголовное дело
18.06.20 19:27

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 18 июня 2020
18.06.20 19:11

Американские сектанты создают культ «божественного» наркомана Джорджа Флойда
Фото и Видео
Американские сектанты создают культ «божественного» наркомана Джорджа Флойда
Американские сектанты создают культ «божественного» наркомана Джорджа Флойда
Американские сектанты создают культ «божественного» наркомана Джорджа Флойда
Американские сектанты создают культ «божественного» наркомана Джорджа Флойда
Измазали чем-то бурым: на Печерске вандалы знатно поглумились над элитными авто
Измазали чем-то бурым: на Печерске вандалы знатно поглумились над элитными авто
Двое украинцев умудрились нарушить границу прямо во время трансляции брифинга пограничников
Двое украинцев умудрились нарушить границу прямо во время трансляции брифинга пограничников
В небе над Японией засекли НЛО. Появился комментарий властей
В небе над Японией засекли НЛО. Появился комментарий властей
Епископ УПЦ объяснил, в чем ценность дара общения
Епископ УПЦ объяснил, в чем ценность дара общения
Появилось видео эпичного ДТП с фурой и пятью автомобилями в России
Появилось видео эпичного ДТП с фурой и пятью автомобилями в России
Олег Карамазов рассказал о том, что способно объединить украинцев
Олег Карамазов рассказал о том, что способно объединить украинцев
Самолет упал на шоссе в Одесской области
Самолет упал на шоссе в Одесской области
Битва «Миная» и «Динамо»: онлайн-репортаж «Фразы»
Битва «Миная» и «Динамо»: онлайн-репортаж «Фразы»
Сбившая насмерть шестерых человек Зайцева спокойно загорает в исправительном центре, – соцсети
Сбившая насмерть шестерых человек Зайцева спокойно загорает в исправительном центре, – соцсети
fraza.ua
Новости блогосферы
18.06.20 19:45

«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»
17.06.20 22:56

О мамочках потрошителей
17.06.20 22:37

Зеленский готов провести принудительную вакцинацию украинцев
16.06.20 21:09

Кто мешает созданию Сквера украинской культуры в Киеве

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.