«Минай» – «Динамо»: миновали всех, впереди финал!

Всегда с уважением относился к закарпатскому футболу. Как бы ни называлась команда: «Верховина», «Говерла», «Закарпатье», «Говерла-Закарпатье» (времена «Спартака» еще не застал), всегда радовался ее успехам и огорчался неудачам. Причина проста: закарпатский футбол дал очень много классных игроков нашему футболу и киевскому «Динамо».

И пускай в последние годы поток приостановился, но имена Василия Юрьевича Турянчика, Йожефа Йожефовича Сабо, Стефана Михайловича Решко, Василия Карловича Раца и других болельщики «Динамо» будут помнить всегда. Именно они были в числе тех, кто творил историю «Динамо».

Вот только к «Минаю» в последнее время отношение несколько иное.

Очень огорчило нежелание команды продолжать сезон в первой лиге и попытки клуба проскользнуть в элиту нашего футбола, благодаря текущему месту в таблице. И ведь было понятно, что в любом случае команду не распустить, потому как впереди полуфинал Кубка Украины с «Динамо», то есть тренироваться всё равно как-то нужно. Даже не просто тренироваться, а играть! Матчи первой лиги были бы прекрасной возможностью лучше подготовиться к, наверное, самому главному матчу в пока еще небогатой на события истории клуба, который и основан-то был лишь пять лет назад.

Я считаю, что к полуфиналу с «Динамо» команда Кобина подошла неготовой, поплатившись за свою хитрость. Тем более всё равно турнир в первой лиге придется доигрывать.

Преимущество киевлян не только в классе, но и в скорости, да и вообще во всех компонентах было громадным. А ведь динамовцы играли далеко не в сильнейшем составе. Учитывая столь плотный график матчей, просто нереально (и чревато тоже) использовать от игры к игре одних и тех же футболистов. Символично, что игру сделал датчанин Дуэлунд, забивший оба гола, и в дальнейшем регулярно обострявший ситуацию у ворот хозяев. Дуэлунд, который и близко не является игроком стартового состава, а свои лучшие матчи обычно проводит с командами, заметно более слабыми, чем «Динамо». «Минай» из таких.

Однако, не забывая о том, что «Динамо» и «Минай» пока еще команды разных лиг, разного уровня, давайте вспомним, что при Хацкевиче на этом же стадионе, пускай и на более ранней стадии, «Динамо» с трудом переломило ход игры и выиграло благодаря удачному выходу Коли Шапаренко. Вспомним, что незадолго до возобновления сезона «Динамо» было не намного лучше перволиговского «Руха», так и не сумев пробить его ворота.

И хоть товарищеский матч с официальным сравнивать не стоит, тогда было очень тревожно относительно перспектив команды в оставшейся части сезона.

Сейчас же (не хочу расписываться за всех болельщиков) я лично получаю удовольствие от игры «Динамо». Игра команды с «Александрией», последние полчаса с «Зарей», сегодняшний матч меня порадовали. Скорости, острота, комбинации…

Никто, даже Вербич, не перетягивал одеяло на себя. Это еще не тот случай, когда хочется воскликнуть «Остановись, мгновенье!». Наоборот, хочется продолжения банкета и появления на столе еще более вкусных, более изысканных блюд.

На следующей неделе «Динамо» играть с «Колосом» и «Десной»; 4 июля – с «Шахтером». Мне очень интересно глянуть на такое «Динамо» против дончан, ведь, к сожалению, сейчас в нашем чемпионате остался только один соперник, позволяющий понять реальную силу команды.

Больше фото и видео непосредственно с места матча на канале ШАХ и ШАХ.