Режь и не стесняйся. Дело Стерненко как убийственный прецедент

Не смотря на то, что de jure у нас не прецедентное право, фактически каждый украинский судья, прежде чем вынести приговор, внимательно изучает судебную практику по аналогичным делам. И всегда пытается от линии партии не отклоняться и вынести приговор, аналогичный десяткам ранее вынесенных.

Никто не хочет вынести приговор, противоречащий традициям. Никто не хочет обвинений в неправосудном решении. Никто не хочет подозрений в коррупции. Никто не хочет быть первым. Никто не хочет, чтобы на него обратили пристальное внимание и начали под микроскопом изучать все его дела с самого начала судейской карьеры.

Заранее сказать, какое решение будет принято украинским судом относительно Сергея Стерненко, невозможно. Не исключено, что его действия будут признаны необходимой самообороной и его оправдают. Особенно если принять во внимание ту поддержку, которую обеспечили ему его соратники и примкнувшие к ним члены и членкини украинского политикума.

Во всяком случае, сегодня в Шевченковском суде прозвучало следующее:

15:18 Защита Стерненко говорит, что Конституция каждому гражданину гарантирует право на жизнь. Однако погибший Иван Кузнецов «потерял право на жизнь, когда решил совершить покушение на Сергея».

Если вдуматься, это совершенно замечательное заявление.

Эту фразу (в случае, если Стернеко таки будет оправдан) каждый гражданин Украины должен выучить наизусть и помнить её как Отченаш. От зубов должно отскакивать.

Этот железобетонный аргумент (в сочетании со ссылкой на оправдательный приговор Стерненко) позволит каждому, кто в пылу дискуссии перережет глотку своему оппоненту, рассчитывать если не на оправдательный приговор, то на условный как максимум.

Вот тому деятелю из Житомирской области, который на берегу пруда кучу «потерявших право на жизнь» уделал — ему сам бог велел взять этот тезис в работу: на него же покушались? Ну вот...

Я уже реально мечтаю о радикально оправдательном приговоре этому радикальному молодому человеку. Пусть восторжествует безусловное и ничем не ограниченное право на радикальную самооборону!

Это просто прекрасно: косо глянул — покусился — потерял право на жизнь.

Вялотекущий процесс политической, экономической, демографической, социальной деградации Украины, запущенный шесть лет назад победой гидности над здравым смыслом, получит новый импульс.

Падающего — подтолкни, как говаривал Ницше...