«Заря» – «Динамо»: битва за второе место продолжается

Ну что, это тот случай, когда результат перевешивает всё?

Я не считаю, что «Динамо» выглядело лучше «Зари» при счете 0:0, затем оно пропустило из-за неаккуратности Шабанова и могло пропустить еще. Пробей Юрченко из убойной позиции не в перекладину, а чуть ниже, как думаете, выиграло бы «Динамо» с 0:2? Какие бы тогда шли разговоры, каким был бы тон послематчевых заметок и комментариев? Но лучший друг вратарей сработал за «Динамо», и таким подарком Фортуны киевляне воспользовались.

Мне действительно очень понравилось, как преобразилась игра команды после этого момента. Конечно, помогла тройная замена, произведенная тренерами еще на 60-й минуте матча. Она послужила последним фактором перевернувшим всё вспять.

И Цыганков, впервые вышедший на поле после карантина, и Вербич, пропустивший предыдущий матч из-за проблем с желудком, и Де Пена, удачно вышедший на замену в прошлое воскресенье, кардинальным образом усилили игру «Динамо», добавили скорости, остроты и подуставшие к тому времени луганчане, скамейка которых не отличается такой длиной и разнообразием, перестали поспевать за свежими игроками в динамовской атаке.

А ведь у «Зари» при Скрипнике никогда не было проблем с физикой, и до этого матча именно луганская команда была лучшей в нашем чемпионате по игре в эндшпиле. У «Зари» в последние 10 минут матчей было аж 12 забитых и только три пропущенных мяча. В этом же матче луганчане ничего не могли поделать с киевлянами и в концовке, и даже в середине второго тайма. Если после 1:3 от «Шахтера» мы критиковали «Динамо» за то, что команду хватило только один тайм, то в этом матче преимущество в физической готовности было за подопечными Алексея Михайличенко.

В заменах как раз ничего удивительного нет. Кого, скажите на милость, выпускать при счете 0:1 на поле, если не Вербича с Цыганковым и Де Пеной при условии, что они готовы играть хотя бы полчаса?

Поэтому меня впечатлили не только (а может и не столько) успешные замены (Де Пена и Цыганков забили по голу, а Вербич отдал голевую передачу Буяльскому, когда тот сравнивал счет), но и реакция команды на пропущенный гол. В последние полчаса преобразился каждый из тех, кто остался на поле, и все они очень здорово помогали вышедшими на замену лидерам. А добавьте к этому мокрое, тяжелое поле, которое, конечно же, осложняло задачу атакующей/отыгрывающейся команде. И вот за такую реакцию ребятам огромная благодарность.

Конечно, лучше не доводить игру до таких ситуаций, но коль уж пропустили первыми, то важен был достойный ответ, правильная реакция. Мы их увидели.

В корне не согласен с теми, кто считает, что «Динамо» этой победой чуть ли не обеспечило себе второе место. Ни в коем случае нельзя расслабляться! Впереди еще шесть туров, а преимущество перед «Зарей» только три очка. Более того, с Луганском команде играть на НСК, где в этом сезоне «Динамо» уже разок подопечным Скрипника проиграло. Более того, в нынешнем чемпионате киевляне успешнее играют в гостях, чем дома.

Так что ничего в борьбе за второе место еще не ясно. И близко не ясно. Хотя шансы на него, конечно же, повышаются.

Видео голов: