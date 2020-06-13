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Цивилизация, римские легионеры и дело Стерненко

Цивилизация, римские легионеры и дело Стерненко

Знаете, что означало слово «цивилизация» в его изначальном «римском» смысле? Ну, та «цивилизация», которую Pax Romana внедрял огнем и мечом по всем окрестностям средиземноморья?

Подсказка: цивильный = гражданский = безоружный.

Догадались?

Всё верно, римляне запрещали гражданскому населению ношение военного оружия, не говоря уже о его свободном применении направо и налево.
Взамен они предлагали Закон и Порядок, которые обеспечивались специально на то уполномоченными вооруженными людьми. Теми, которые не civilis, а militaris.

И вот именно это и называлось «цивилизацией».

А разные там университеты, театры, библиотеки и прочее кино, вино и домино постепенно сами начинали возникать в условиях, когда граждане смогли спокойно, без риска быть ограбленными и зарезанными, ходить по своим исконным местам обитания после захода солнца. Когда граждане смогли перемещаться из пункта А в пункт Б без специально нанятой для такого случая охраны. Когда пьяный спор стал завершаться дракой, а не резней...

И кто бы, что бы не говорил, какие бы красивые и умные слова при этом не произносил, а суть цивилизации, её фундамент и почва, из которой она может дать плоды, в виде ранее упомянутых театров и библиотек, состоит именно в «обеззаруженности» гражданского населения. И его обоснованной уверенности в том, что его безопасностью озабочено государство, и для этого у государства есть специально обученные вооруженные профессионалы.

Таким образом, США, со своими конституционно легализированными десятками миллионов единиц огнестрельного оружия на руках у населения, с вышеизложенной точки зрения, отнюдь не является цивилизованным государством. С точки зрения вменяемого римлянина, этих несчастных дикарей еще цивилизировать и цивилизировать...

Нынешняя Украина, с «римской» точки зрения — территория куда не просто нужно, а просто необходимо ввести легионы. В интересах же самих страдающих аборигенов...

Ну а, сегодняшние события под Шевченковским судом, где избирали меру пресечения радикалу Сергею Стерненко (как, впрочем, и многое другое, чего за последние шесть лет здесь скопилось чуть менее, чем на три пожизненных каждому задействованному) совершенно однозначно свидетельствуют о том, что «цивилизацией» в постмайданной Украине даже пахнуть перестало.

сергей стерненко

Когда некий гражданин некого государства 100 метров гонится за тем, кто ранее на него напал(?) без оружия, догоняет и убивает его своим(!) ножом, и это не находит у государства четкой и однозначной правовой оценки — УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО — то государство, в котором такое произошло, просто обречено пребывать в статусе дикого и нецивилизованного.

С точки зрения вменяемого гражданина Римской Империи...

Тэги: цивилизация, политика, криминал, Сергей Стерненко

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