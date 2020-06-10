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Украинский футбол и китайский вирус

Украинский футбол и китайский вирус

«Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого». Эта фраза, приписываемая Сократу, общеизвестна, пускай даже менее известно ее продолжение, в данной теме особенно актуальна.

Я действительно не знаю:

- почему людей, свезенных из стран и городов, где была в разгаре эпидемия, фактически распустили по домам, а не отправили на двухнедельный карантин, как тех, кто вернулся из Китая;

- почему людей обязывали носить маски на улицах, если уже было доказано, что вирус не летает, не прыгает, не бегает;

- почему запретили людям гулять в парках и скверах;

- почему перекрыли метро, не подумав даже о том, как врачи будут добираться в больницы;

- почему, когда закрыли общественный транспорт, что резонно привели к увеличению машин на дорогах, вдруг решили затеять ремонт на многих городских автострадах;

- почему, когда открылись многие офисы, транспорт оставался недоступен;

Этот список «почемучек» можно очень долго продолжать, но я всё-таки футбольный журналист, поэтому перехожу к футболу. Хотя и здесь вопросов не меньше. Например, зачем футболистам надевают маски сразу после замены, если до этого они толпились в штрафной, толкались, отбирали друг у друга мяч или стояли, прижавшись друг к другу, в одной стенке? 

Но это хоть повсеместно. А вот вам украинское ноу-хау: запрет журналистам посещать матчи. Этого нет нигде: в немецкой бундеслиге, которая вышла из карантина первой, когда у нас еще даже не приняли решение, когда возобновить чемпионат, и то сделали квоту для десяти журналистов, не считая тех, кто организовывает телевизионную трансляцию. Допустят журналистов в Испании, где чемпионат возобновится в этот мид-уик, допускают их во всех чемпионатах, которые уже возобновились. Да, есть четкие указания: куда можно, куда нельзя, требование сидеть отдельно друг от друга, кое-где закрыты подтрибунные помещения, в том числе зал для СМИ, и так далее. Да, пресс-конференции проводятся на открытом воздухе с длинным микрофоном. Это тоже перестраховка, и журналистов не по 300 и не по 100 на игре, а гораздо меньше. Но они есть!

В Украине прессе на футбол аж никак низзя. «Потому что не положено»! И это лишнее доказательство того, как в федерации, то бишь ассоциации, футбола относятся к прессе. Она им не нужна! А то вдруг напишет чего-то лишнего. На худой конец есть своя пресса, которая подаст отчет о замечательно проделанной работе, об открытых футбольных полях, о запредельном патриотизме чиновников федерации и так далее. Неужели нельзя было хотя бы попытаться достучаться до МОЗ и объяснить, что ничего страшного хотя бы в десяти пишущих журналистах на трибуне нет?

Не нужны нашему футболу и зрители. Их и так было мало собирается. У нас только стадион «Оболонь» на матчах «Колоса» заполнялся в среднем хотя бы наполовину. Все остальные арены даже до трети не дотягивали. «Динамо» – единственный клуб, домашние матчи которого посещали в среднем более 10 тымяч человек. Но что такое для НСК «Олимпийский» 14 тысяч зрителей в среднем на игре? Жалкие 20%, пятая часть!

Теперь нет и их. Хотя в Венгрии и Чехии болельщиков уже начали пускать на трибуны. Разумеется, так, чтобы рядом не сидели, а в Венгрии даже фан-секторы открыли! А у нас...

Объясните мне, где больше вероятности подхватить вирус: в метро в час-пик,  даже если ты в маске, или на свежем воздухе, на стадионе, который пуст на 80%? Если не в метро, тогда зачем его закрывали? Если в метро, тогда почему оно открыто, а трибуны пусты?

Но быть такого не может, чтобы в УАФ позаботились о клубах, которые не получают никакой прибыли в матч-дэй (нет зрителей – нет билетов, нет продажи атрибутики и т.д.), но при этом платят деньги за аренду стадиона, за свет, воду, обслуживание поля...

Быть такого не может, чтобы в УАФ позаботились о болельщиках. Дайте нам килограмм макулатуры о том, как вести себя на стадионе, как это сделали венгры, немцы, чехи или сделают испанцы, но дайте хотя бы возможность выбора: идти или не идти! А не решайте за нас.

Нет журналистов – нет проблем…

Нет зрителей – нет проблем...

Нет клубов – тоже нет проблем?

Тэги: футбол, карантин, спорт, Чемпионат Украины, новости Украины, коронавирус

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