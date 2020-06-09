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И снова о деле «адмирала», «характерника» и виновника ДТП Авдеенко

И снова о деле «адмирала», «характерника» и виновника ДТП Авдеенко

Цитата 1: «Прокуратурою Житомирської області забезпечено публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху водієм автомобіля Renault Logan, що призвело до смертельної дорожньо-транспортної події.

У грудні минулого року, 56-річний житель м. Києва, керуючи власним автомобілем на відрізку дороги поблизу с. Любимівка Бердичівського району, не врахувавши дорожніх умов (ожеледиці), не обрав безпечної швидкості, унаслідок чого не справився із керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Toyota Corolla, за кермом якого була жінка.

Унаслідок такого зіткнення троє пасажирів, що перебували в авто Renault Logan, загинули на місці, а водійці автомобіля Toyota Corolla, який рухався по зустрічній смузі автодороги, спричинено тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Вироком Бердичівського міськрайонного суду водія визнано винним та призначено покарання — позбавлення волі у виді 7 років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 2 роки».

От момента события, до приговора прошло 10 месяцев.

Цитата 2 (26 февраля 2019): «В Харькове вынесли приговоры участникам резонансного ДТП, во время которого в октябре 2017 года Lexus выехал на тротуар. В результате погибли шесть человек.

Елене Зайцевой, которая была за рулем автомобиля Lexus, дали 10 лет, а также на три года лишили права управлять транспортными средствами. Геннадия Дронова, который был водителем автомобиля Volkswagen Touareg, также приговорили к 10 годам лишения свободы и лишению на три года права управлять транспортными средствами».

От момента события до приговора — 16 месяцев.

Цитата 3 (9 июня 2020): «За процесуального керівництва прокуратури Івано-Франківської області особі повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України), та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Ідеться про ДТП, що сталася 5 червня, близько 18:10 год, у селі Борщів на Снятинщині. Підозрюваний (37-річний мешканець Чернівецької області), керуючи автомобілем Ауді А6, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку й допустив наїзд на 15-річного хлопчика, який у цей час переходив проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переході та перевозив велосипед.

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув на місці події.

Наразі досудове розслідування триває. Водію загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого».

С момента события до взятия под стражу — 4 дня.

В октябре 2017 папа прокурора, «академик», «адмирал», «характерник» какого-то там козацького полка и вообще мужчина в полном расцвете, приближенный к телам членов и членькинь украинского политбомонда, некто АВДЕЕНКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, совершил ДТП, в котором погиб один человек, а второй получил тяжкие телесные.

Писано-переписано мною об этом, но...по состоянию на сегодня, т.е. через 2 года и 7 месяцев после момента события, этому перцу даже «пидозру» должным образом не предъявили. Не говоря уже о том, чтобы «взяты пид варту» или осудить.

Оруэлл в чистом виде: «Все животные равны, но некоторые животные равнее других»...

Наша Фемида — покладистая старуха: слепа на оба глаза и глуха на оба уха.

Тэги: криминал, Андрей Авдеенко

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