Тонкая, едва уловимая связь коронавируса и Негромайдана в США

У американцев есть поговорка: «Если это не показали в CNN, значит этого не было». Когда нужно было нагнетать коронавирусную истерию, все репортажи американских медиамонстров были исключительно о ковиде. Но вот, пошла новая тема и ковид быстренько задвинули так далеко, что его и не видно и не слышно.

После 25 мая, когда в Миннеаполисе полицейский придушил негра и, в результате, в Америке начались «мирные протесты», более известные как Негромайдан, тема коронавируса в США как-бы испарилась сама собой.

Рост числа заболевших и умерших, полевые госпитали в парках, гробы в холодильниках. Всё это исчезло из американских новостей. Складывается даже впечатление, что коронавирус вдруг проявил ростки сознания, примкнул к акции #blacklivesmatter (BLM) и встал на колени...

Официальная же статистика по США такова:

Если проанализировать график, представив его в, привычных глазу, числах и буквах, то получим вот такую картинку:

Это же просто чудо!

1, 3 и 4 июня американцы, вдруг, резко перестали заболевать коронавирусом и начали энергично выздоравливать.

С чем это связано?

Сказать однозначно не берусь. Но, думается мне, если наложить эти данные на посуточную карту распространения Негромайдана по территории США, то можно будет увидеть, как (вы не поверите!) благотворно влияют погромы и грабежи на ход течения заболевания в каждом отдельно взятом мегаполисе...

Целительная сила погромов настолько велика, что в Нью-Йорке с понедельника начался первый этап снятия карантинных ограничений. Работу смогут возобновить (если захотят, конечно) строительные площадки и магазины розничной торговли.

Салоны красоты, спортзалы, театры и рестораны, правда, пока останутся закрытыми. Luxury-магазины на Манхеттене также пока работать не будут. Ну, это и понятно — сперва нужно ремонт сделать и пополнить разграбленные коллекции.

Короче. Ковид сделал свое дело, ковид может уйти...

«Черное достоинство» победило. Жизнь восстанавливается.

Кстати, по поводу BLM. Вот уже 2-3 дня её «присутствие» на «первых полосах» американских массмедиа (а вслед за ними — всех прочих) тоже стремительно уменьшается. Складывается впечатление, что и Негромайдан тоже «сделал свое дело».

Похоже, элиты «порешали» свои дела и поступило указание «не нагнетать» и дать процессу тихо угаснуть без медиаподпитки.

А может Негромайдан просто выполнял роль крышки, которую надо было поднять, чтобы «спустить пар» в перегретом после коронавирусной аферы народном котле или это был лишь разогрев, а настоящий взрыв будет в, конкурирующей с США, Европе?

Посмотрим...