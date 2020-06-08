Христианство без Христа. Почему католики выступили против Трампа и поддержали негромайдан

Католики не только готовы признать масонов и одобрить чипизацию, но и целиком и полностью вливаются в протестное движение США. Причина проста: католики сотрудничают с Демпартией и совершенно враждебны администрации Трампа. Хотя Трамп и пытается выступать за христианские ценности, а представители Демократической партии выступают за их разрушение, политические связи для Ватикана уже не первый раз оказались важнее веры в Христа.



Точно так же во время предыдущих выборов Папа Римский делал заявления касательно мигрантов, пытаясь испортить Трампу избирательную кампанию.

После того как в США начались протесты, появилось сообщение о том, что Папа Франциск призвал президента американской конференции католических епископов (Архиеепископ Лос-Анджелеса Хосе Орацио Гомес) выразить солидарность с протестующими. А затем уже сам Гомес заявил, что убийство Флойда — это грех взывающий к небесам о справедливости.

После этого на официальном сайте Нью-Йоркского архидиоцеза РКЦ появилось сообщение, в котором среди прочего сообщалась позиция касательно протестов как некая общекатолическая позиция в США:

«Кардинал и епископы США уже очень ясно и недвусмысленно говорили о ситуации. Все согласны с тем, что расизм и жестокость полиции недопустимы, СЛЕДУЕТ ПООЩРЯТЬ МИРНЫЙ ПРОТЕСТ, а насилие и мародерство — это неприемлемо».

Все как когда-то в Украине: дескать все плохое делают люди чуждые Майдану, а мы за мирных протестующих и мирный Майдан. Традиционное лицемерие.

Вот еще один показательный заголовок статьи в американской газете: «Архиепископ округа Колумбия приказывает священникам протестовать против президента». Не просит. Приказывает.

В Минеанаполисе местные католики сообщили «The Criterion», газете архиепархии Индианаполиса, что «смерть Флойда и последующие протесты подчеркивают необходимость фундаментальных изменений в обществе, чтобы облегчить и в конечном итоге искоренить социальные беды, такие как бедность, отсутствие доступа к работе и здравоохранению, а также жестокое обращение полиции».

Недавно и сам Папа Римский Франциск уже напрямую выступил с критикой Трампа, выступая в качестве дополнительной порции дров, подкинутых в американский протестный костер.

«Друзья мои, мы не можем терпеть или закрывать глаза на расизм» — заявил Франциск.

То есть, на педофилию среди клириков РКЦ закрыть глаза можно. На гомосексуализм между клириками и иерархами РКЦ не только можно не смотреть, но можно его даже одобрять. Даже на расизм закрывали глаза... пока к власти в США не пришел враг «демократов» Трамп.

В дополнение к сказанному можно добавить еще один интересный факт. Сейчас многие в Украине «вдруг с удивлением узнали» о том, что начался давно прогнозируемый процесс объединения ПЦУ-СЦУ и прокатолической УГКЦ с последующим подчинением униатов Варфоломею ( который в свою очередь уже давно «ест с руки» папы Римского).

И здесь, между прочим — те же антитрамповские (читай — симпатизирующие Демпартии) нотки. Сперва Константинопольский Патриархат в своей социальной доктрине опубликовал враждебные по отношению к политике нынешнего президента США заявления. А потом глава Американской архиепископии КП целый Архиепископ Элпидофор Ламбриниадис, вполне ожидаемо, принял участие в протестах против власти.

Впрочем, позиция подопечных Варфоломея выглядит смешной до безобразия. Дело в том, что поскольку церкви «эллинского блока» (КонстП, АлександрийскийП, ЭлПЦ) по сути являются полурасистскими: на фоне разговоров о заботе о чернокожих они практически не рукополагают чернокожих в епископы. Как правило, епископами становятся этнические греки. Что это если не расизм и дискриминация по национальному и расовому признаку?

В общем вывод прост: в католической церкви и Константинопольском патриархате на сегодняшний день политики больше, чем религии. Причем, политика эта далеко не прохристианского толка.