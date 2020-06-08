Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

«Динамо» – «Александрия»: долгожданный разгром!

«Динамо» – «Александрия»: долгожданный разгром!

«Ты такой умный, как моя жена потом»...

Вот честно... Было ощущение, что будет разгром. Вроде бы для такого прогноза не было никаких оснований, и объяснить, почему была такая уверенность, совершенно не удастся. Просто проснулся в воскресенье, а в голове прочно застряла мысль: Сегодня Будет Разгром!

Без Попова и Бурды, с Кадири в центре защиты? Разгром!

Без Цыганкова и, как оказалось, без Вербича? Разгром!

Команда, которая в прошлое воскресенье в футбол играла от силы тайм? Всё равно разгром!

Ну, согласитесь, вроде всё говорило о том, что будет очень сложная напряженная, упорная, нервная борьба, и крупной победы не предвещали никакие расклады. А вышло...

В принципе, игра полтора тайма, пока Миколенко не забил третий мяч, и была упорной. Шесть предупреждений, одно удаление, три пенальти – такое и впрямь редко увидишь (отмечу, что тренер «Александрии» Владимир Шаран не только не критиковал, а наоборот, хвалил судью, сказав, что все его решения были верными), но даже в битве характеров «Динамо» на этот раз превзошло очень упертого соперника. При 3:1, когда «Александрия» расклеилась, «Динамо» продолжало идти вперед и забивать.

В итоге 5:1. Последний раз в официальном матче пять голов киевляне забивали в сентябре в Полтаве. Последний раз в Киеве команда забивала пять голов в феврале «Заре». А теперь пять положили «Александрии»!!!

Я не зря три восклицательных знака поставил. Последний раз больше трех голов подопечные Владимира Шарана пропустили более трех лет, когда влетели в Киеве команде Сергея Реброва 0:6. «Александрия» всегда считалась командой с характером, очень неуступчивым, сложным, даже противным соперником, и забить ей пять дорогого стоит.

Отдельно хочу отметить, что во втором матче после карантина «Динамо» очень сильно провело дебютный отрезок. И если гол «Шахтеру» стараниями Монзуль и благодаря прекрасному актерскому мастерству Степаненко (Борисов и Смоктуновский, если бы видели это, нервно б закурили в сторонке) не был засчитан, то в минувшее воскресенье уже к 20-й минуте счет был 2:0. Пускай благодаря двум пенальти, но их же тоже нужно заработать. Разве проход Цитаишвили, классно обыгравшего двух защитников и успевшего перекрыть доступ к мячу корпусом не был красивым и острым? Разве не выходил на ударную позицию Русин?

Если бы не неаккуратность, не неряшливость Кадири, который привез пенальти на ровном месте в ситуации, завалив соперника, находившегося спиной к воротам и им не угрожавшего, вообще не было никакой нервозности. Такая игра ганца (и дело ведь не только в эпизоде с пенальти) лишний раз показала: когда травмирован Бурда, Попов незаменим. 

А вот коллег Кадири на флангах обороны, наоборот, хочется похвалить. Особенно за активные действия в атаке: Миколенко забил переломный гол, а на счету Кендзёры две голевые передачи. Более того, именно поляк сделал длинную передачу на Русина в эпизоде, когда тот заработал второй 11-метровый. Так что фактически крайние защитники «Динамо» приняли участие в четырех голевых атаках!

Очень бы хотелось, чтоб эта победа добавила уверенности ребятам и послужила толчком к дальнейшим успехам, как, например, сентябрьские 5:0 с «Ворсклой». Напомню, что с того матча началась рекордная для этого чемпионата серия из пяти выигранных матчей подряд. И выигранных, между прочим, насухо. Почему бы как минимум ее не повторить?

Тэги: ФК Динамо (Киев), Киев, футбол, спорт

Комментарии

Статьи

07.06.20 15:48

Наркотический скандал в Павлограде: главе днепровской полиции выдвинули ультиматум?

Автор: Ольга Черная (Днепр), для «Фразы»

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
08.06.20 08:00

«Динамо» – «Александрия»: долгожданный разгром!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Гей и участник войны на Донбассе: «Нас ненавидят: постоянно вспоминают, что Демократична Сокира «Защищает п***расов»
08.06.20 10:50

Гей и участник войны на Донбассе: «Нас ненавидят: постоянно вспоминают, что Демократична Сокира «Защищает п***расов»

Автор: Новое время

Выбор редакции
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

8 июня 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

8 июня 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира
08.06.20 03:47
2902
Последние новости
08.06.20 09:11

Помогите спасти жизнь маленькому Льву из города Олешки
08.06.20 03:47

8 июня 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира
07.06.20 17:20

На Троицу в Киеве заметили удивительное природное явление
07.06.20 16:59

Мы сегодня прославляем нашего Творца и Создателя, - Митрополит Онуфрий
07.06.20 08:51

Синоптики рассказали, стоит ли украинцам доставать зонты на следующей неделе
07.06.20 03:35

7 июня 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира
06.06.20 19:30

Голая женщина, гуляющая по Киеву, озадачила соцсети
Фото и Видео
На Троицу в Киеве заметили удивительное природное явление
На Троицу в Киеве заметили удивительное природное явление
На Троицу в Киеве заметили удивительное природное явление
На Троицу в Киеве заметили удивительное природное явление
Голая женщина, гуляющая по Киеву, озадачила соцсети
Голая женщина, гуляющая по Киеву, озадачила соцсети
«Пушкина распяли»: мрачный стих колумниста «Фразы»
«Пушкина распяли»: мрачный стих колумниста «Фразы»
Появилось видео, как премьер Канады встал на колено во время марша против расизма
Появилось видео, как премьер Канады встал на колено во время марша против расизма
Легендарное казино в Монте-Карло открылось после карантина
Легендарное казино в Монте-Карло открылось после карантина
Необычное лунное затмение можно увидеть уже сейчас. Трансляция
Необычное лунное затмение можно увидеть уже сейчас. Трансляция
Японская порноактриса явно не ожидала такой реакции на свой пост в Twitter
Японская порноактриса явно не ожидала такой реакции на свой пост в Twitter
Оголтелые гопники жестоко избили водителя трамвая за требование надеть маски
Оголтелые гопники жестоко избили водителя трамвая за требование надеть маски
Сталин и русский язык: познавательное видео колумниста «Фразы»
Сталин и русский язык: познавательное видео колумниста «Фразы»
Появилось видео, как во время протестов в американском Буффало полицейские жестоко избили старика
Появилось видео, как во время протестов в американском Буффало полицейские жестоко избили старика
fraza.ua
Новости блогосферы
07.06.20 21:24

Америку ждет резня чернокожих и гражданская война
06.06.20 12:53

В наше время искушений истинный подвиг - просто остаться человеком и не оскотиниться
05.06.20 10:22

Забытая могила первого космонавта Украины. Позор нам всем, начиная от Зеленского
04.06.20 19:19

Зеленский может не соблюдать карантин. Потому что «шеф всегда прав»

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.