«Динамо» – «Александрия»: долгожданный разгром!

«Ты такой умный, как моя жена потом»...

Вот честно... Было ощущение, что будет разгром. Вроде бы для такого прогноза не было никаких оснований, и объяснить, почему была такая уверенность, совершенно не удастся. Просто проснулся в воскресенье, а в голове прочно застряла мысль: Сегодня Будет Разгром!

Без Попова и Бурды, с Кадири в центре защиты? Разгром!

Без Цыганкова и, как оказалось, без Вербича? Разгром!

Команда, которая в прошлое воскресенье в футбол играла от силы тайм? Всё равно разгром!

Ну, согласитесь, вроде всё говорило о том, что будет очень сложная напряженная, упорная, нервная борьба, и крупной победы не предвещали никакие расклады. А вышло...

В принципе, игра полтора тайма, пока Миколенко не забил третий мяч, и была упорной. Шесть предупреждений, одно удаление, три пенальти – такое и впрямь редко увидишь (отмечу, что тренер «Александрии» Владимир Шаран не только не критиковал, а наоборот, хвалил судью, сказав, что все его решения были верными), но даже в битве характеров «Динамо» на этот раз превзошло очень упертого соперника. При 3:1, когда «Александрия» расклеилась, «Динамо» продолжало идти вперед и забивать.

В итоге 5:1. Последний раз в официальном матче пять голов киевляне забивали в сентябре в Полтаве. Последний раз в Киеве команда забивала пять голов в феврале «Заре». А теперь пять положили «Александрии»!!!

Я не зря три восклицательных знака поставил. Последний раз больше трех голов подопечные Владимира Шарана пропустили более трех лет, когда влетели в Киеве команде Сергея Реброва 0:6. «Александрия» всегда считалась командой с характером, очень неуступчивым, сложным, даже противным соперником, и забить ей пять дорогого стоит.

Отдельно хочу отметить, что во втором матче после карантина «Динамо» очень сильно провело дебютный отрезок. И если гол «Шахтеру» стараниями Монзуль и благодаря прекрасному актерскому мастерству Степаненко (Борисов и Смоктуновский, если бы видели это, нервно б закурили в сторонке) не был засчитан, то в минувшее воскресенье уже к 20-й минуте счет был 2:0. Пускай благодаря двум пенальти, но их же тоже нужно заработать. Разве проход Цитаишвили, классно обыгравшего двух защитников и успевшего перекрыть доступ к мячу корпусом не был красивым и острым? Разве не выходил на ударную позицию Русин?

Если бы не неаккуратность, не неряшливость Кадири, который привез пенальти на ровном месте в ситуации, завалив соперника, находившегося спиной к воротам и им не угрожавшего, вообще не было никакой нервозности. Такая игра ганца (и дело ведь не только в эпизоде с пенальти) лишний раз показала: когда травмирован Бурда, Попов незаменим.

А вот коллег Кадири на флангах обороны, наоборот, хочется похвалить. Особенно за активные действия в атаке: Миколенко забил переломный гол, а на счету Кендзёры две голевые передачи. Более того, именно поляк сделал длинную передачу на Русина в эпизоде, когда тот заработал второй 11-метровый. Так что фактически крайние защитники «Динамо» приняли участие в четырех голевых атаках!

Очень бы хотелось, чтоб эта победа добавила уверенности ребятам и послужила толчком к дальнейшим успехам, как, например, сентябрьские 5:0 с «Ворсклой». Напомню, что с того матча началась рекордная для этого чемпионата серия из пяти выигранных матчей подряд. И выигранных, между прочим, насухо. Почему бы как минимум ее не повторить?