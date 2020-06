Чем закончится Негромайдан? Читайте «Экклезиаст, 1.10»*

Итак, власти США идут на уступки протестующим: переименовывают улицы, сносят памятники, становятся на колени и запрещают символику некогда рабовладельческих штатов. Шикарно! Не знаю как кто, а я — в восторге. Это же просто прекрасно, когда бумеранг возвращается и прилетает прямо в фэйс.

Широко известна шутка о том, что в США невозможна «цветная революция», поскольку в США... нет Посольства США.

Хорошая была шутка. Годная. До поры до времени.

Оказалось, что Посольство США — всего лишь «почтовый ящик» для передачи вводных лидерам «цветных революций». Внутри США такой «п/я», как оказалось, вовсе не нужен: инструкции передаются из «центра» непосредственно «полевым командирам». Логистика «протеста» работает как швейцарские хронометры.

Зачем скрипач? Скрипач не нужен©...

Ранее от всего ныне происходящего в США, их властьимущих удерживал договор «демократических» и «республиканских» элит: «Систему внутри США не рушим!!!», «Демократия™ — товар на экспорт и внутри США его хождение строго запрещено».

Это означало мирный переход «руля» от партии к партии в означенное время, отсутствие явного и открытого противодействия со стороны проигравшей стороны (что не исключало кулуарный саботаж и тому подобные милые пакости). Это было основой основ: преемственность власти — превыше всего...

Но в 2016 «демократы» не смогли принять победу «республиканца» Трампа и согласиться с ней. Это так задело их за живое, что, в нарушение устоявшегося порядка вещей, они начали гадить.

И гадили, гадили, гадили...

Все четыре года, без сна и отдыха. А когда поняли, что просто гадить — уже не приносит нужного результата, призвали «Ктулху»: «Мирный Протест».

И тот не замедлил явиться. Желание клиента — закон: Ctrl+C/Ctrl+V для заказчика из США. Кушать подано — ешьте, не заляпайтесь.

Причем, сделано всё было очень технично. Не сразу и не вдруг всех возмутило полицейское насилие в отношении очередного негра. Такое у них там ежедневно по десять раз случается. Подали всё через ковидопандемию, когда миллионы граждан вдруг оказались без средств к существованию, без работы, без жилья...

И вот тут, как раз, ниггер, придушенный досмерти «снежком» полицейским и выступил в роли «небесной сотни».

Технично, что тут скажешь. Такое впечатление, что прислушались к советам Дмитрия Стешина.

А дальше — жуем попкорн и наблюдаем. Стараемся ничего не пропустить — это же, как падение тещи в пропасть за рулём твоего новенького Мерседеса. Офигенно двойственные чувства. Тут каждую секунду нужно через душу пропустить...

* * *

What is «Мирный протест™» made in USA?

Напомню:

«Мирные протестующие» в балаклавах с цепями и коктейлями Молотова...

«Добровольно» переданные «мирным» участникам протеста в пользование и распоряжение здания и сооружения...

Президент, которого предали силовики и соратники...

Силовики, «переходящие на сторону народа»...

Силовики, стоящие на коленях...

Янукович, "бегущий быстрее лани«©, потому что стоял у него перед глазами как живой Каддафи, которого «мирные протестующие» догнали и изнасиловали, перед тем как отрезать голову...

И т.д. и т.п.

*Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас.

P.S. Вся эта дрянь перекинулась уже и на Европу. С одной стороны, вроде как бы и нормально: этим красавцам тоже поделом. В одну дудку с Америкой дудели.

Но, если честно, хотелось бы чтобы всё это дерьмо растоптали, обувь вымыли, заказчиков, организаторов и исполнителей — расстреляли. И чтобы никогда и нигде впредь...