Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Чем закончится Негромайдан? Читайте «Экклезиаст, 1.10»*

Чем закончится Негромайдан? Читайте «Экклезиаст, 1.10»*

Итак, власти США идут на уступки протестующим: переименовывают улицы, сносят памятники, становятся на колени и запрещают символику некогда рабовладельческих штатов. Шикарно! Не знаю как кто, а я — в восторге. Это же просто прекрасно, когда бумеранг возвращается и прилетает прямо в фэйс.

Широко известна шутка о том, что в США невозможна «цветная революция», поскольку в США... нет Посольства США.

Хорошая была шутка. Годная. До поры до времени.

Оказалось, что Посольство США — всего лишь «почтовый ящик» для передачи вводных лидерам «цветных революций». Внутри США такой «п/я», как оказалось, вовсе не нужен: инструкции передаются из «центра» непосредственно «полевым командирам». Логистика «протеста» работает как швейцарские хронометры.

Зачем скрипач? Скрипач не нужен©...

Ранее от всего ныне происходящего в США, их властьимущих удерживал договор «демократических» и «республиканских» элит: «Систему внутри США не рушим!!!», «Демократия™ — товар на экспорт и внутри США его хождение строго запрещено».

Это означало мирный переход «руля» от партии к партии в означенное время, отсутствие явного и открытого противодействия со стороны проигравшей стороны (что не исключало кулуарный саботаж и тому подобные милые пакости). Это было основой основ: преемственность власти — превыше всего...

Но в 2016 «демократы» не смогли принять победу «республиканца» Трампа и согласиться с ней. Это так задело их за живое, что, в нарушение устоявшегося порядка вещей, они начали гадить.

И гадили, гадили, гадили...

Все четыре года, без сна и отдыха. А когда поняли, что просто гадить — уже не приносит нужного результата, призвали «Ктулху»: «Мирный Протест».

И тот не замедлил явиться. Желание клиента — закон: Ctrl+C/Ctrl+V для заказчика из США. Кушать подано — ешьте, не заляпайтесь.

Причем, сделано всё было очень технично. Не сразу и не вдруг всех возмутило полицейское насилие в отношении очередного негра. Такое у них там ежедневно по десять раз случается. Подали всё через ковидопандемию, когда миллионы граждан вдруг оказались без средств к существованию, без работы, без жилья...

И вот тут, как раз, ниггер, придушенный досмерти «снежком» полицейским и выступил в роли «небесной сотни».

Небесная сотняФлойд США

american maidan

Технично, что тут скажешь. Такое впечатление, что прислушались к советам Дмитрия Стешина.

А дальше — жуем попкорн и наблюдаем. Стараемся ничего не пропустить — это же, как падение тещи в пропасть за рулём твоего новенького Мерседеса. Офигенно двойственные чувства. Тут каждую секунду нужно через душу пропустить...

* * *

What is «Мирный протест™» made in USA?

Напомню:

«Мирные протестующие» в балаклавах с цепями и коктейлями Молотова...

«Добровольно» переданные «мирным» участникам протеста в пользование и распоряжение здания и сооружения...

Президент, которого предали силовики и соратники...

Силовики, «переходящие на сторону народа»...

Силовики, стоящие на коленях...

Янукович, "бегущий быстрее лани«©, потому что стоял у него перед глазами как живой Каддафи, которого «мирные протестующие» догнали и изнасиловали, перед тем как отрезать голову...

И т.д. и т.п.

*Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас.

P.S. Вся эта дрянь перекинулась уже и на Европу. С одной стороны, вроде как бы и нормально: этим красавцам тоже поделом. В одну дудку с Америкой дудели.

Андрей Портнов

Но, если честно, хотелось бы чтобы всё это дерьмо растоптали, обувь вымыли, заказчиков, организаторов и исполнителей — расстреляли. И чтобы никогда и нигде впредь...

Тэги: США, Майдан, протест

Комментарии

Статьи

07.06.20 15:48

Наркотический скандал в Павлограде: главе днепровской полиции выдвинули ультиматум?

Автор: Ольга Черная (Днепр), для «Фразы»

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
07.06.20 18:19

Чем закончится Негромайдан? Читайте «Экклезиаст, 1.10»*

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Билл Гейтс приврал, опровергая слухи о чипировании людей через вакцину
06.06.20 19:41

Билл Гейтс приврал, опровергая слухи о чипировании людей через вакцину

Автор: МК

Выбор редакции
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

На Троицу в Киеве заметили удивительное природное явление

На Троицу в Киеве заметили удивительное природное явление
07.06.20 17:20
1276
Последние новости
07.06.20 17:20

На Троицу в Киеве заметили удивительное природное явление
07.06.20 16:59

Мы сегодня прославляем нашего Творца и Создателя, - Митрополит Онуфрий
07.06.20 08:51

Синоптики рассказали, стоит ли украинцам доставать зонты на следующей неделе
07.06.20 03:35

7 июня 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира
06.06.20 19:30

Голая женщина, гуляющая по Киеву, озадачила соцсети
06.06.20 18:38

Самозванец-президент и член масонской ложи Гуайдо спрятался в посольстве
06.06.20 18:00

Митрополит Онуфрий рассказал о тайне Святой Троицы
Фото и Видео
На Троицу в Киеве заметили удивительное природное явление
На Троицу в Киеве заметили удивительное природное явление
На Троицу в Киеве заметили удивительное природное явление
На Троицу в Киеве заметили удивительное природное явление
Голая женщина, гуляющая по Киеву, озадачила соцсети
Голая женщина, гуляющая по Киеву, озадачила соцсети
«Пушкина распяли»: мрачный стих колумниста «Фразы»
«Пушкина распяли»: мрачный стих колумниста «Фразы»
Появилось видео, как премьер Канады встал на колено во время марша против расизма
Появилось видео, как премьер Канады встал на колено во время марша против расизма
Легендарное казино в Монте-Карло открылось после карантина
Легендарное казино в Монте-Карло открылось после карантина
Необычное лунное затмение можно увидеть уже сейчас. Трансляция
Необычное лунное затмение можно увидеть уже сейчас. Трансляция
Японская порноактриса явно не ожидала такой реакции на свой пост в Twitter
Японская порноактриса явно не ожидала такой реакции на свой пост в Twitter
Оголтелые гопники жестоко избили водителя трамвая за требование надеть маски
Оголтелые гопники жестоко избили водителя трамвая за требование надеть маски
Сталин и русский язык: познавательное видео колумниста «Фразы»
Сталин и русский язык: познавательное видео колумниста «Фразы»
Появилось видео, как во время протестов в американском Буффало полицейские жестоко избили старика
Появилось видео, как во время протестов в американском Буффало полицейские жестоко избили старика
fraza.ua
Новости блогосферы
06.06.20 12:53

В наше время искушений истинный подвиг - просто остаться человеком и не оскотиниться
05.06.20 10:22

Забытая могила первого космонавта Украины. Позор нам всем, начиная от Зеленского
04.06.20 19:19

Зеленский может не соблюдать карантин. Потому что «шеф всегда прав»
04.06.20 08:02

Негромайдан планировался давно. Но запустили его раньше срока

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.