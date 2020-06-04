Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Хаос в империи зла

Хаос в империи зла

Вот смотрю новости по теме США. Одни пишут: протестующие правы, полицейский беспредел. Другие пишут: это варвары и дикари — их надо приводить в чувство. У каждой стороны противостояния уже по сути своя сформировавшаяся команда поддержки. А я ни за кого.

Для меня США — это империя зла.

Это страна, которая создана на крови и не прекращает жить за счет чужих страданий. Сотни миллионов разрушенных жизней в разных странах мира, многие тысячи убитых — это те жертвы, которые приносятся ради того чтобы среднестатистический американец хорошо и комфортно себя чувствовал.

И где же акции протеста против того зла, которое творят власти США?

Их нет.

Они привыкли вторгаться в другие страны и жить за счет их уничтожения или подавления. А жители привыкли к тому, что именно таким образом государство добывает материальный достаток, которым потом пользуются все эти среднестатистические американцы.

Поэтому для меня как американская власть, так и американские жители — это люди, которые живут на крови и страдании других людей. И их это не особо тревожит.

Именно поэтому, когда они начинают внутри США применять этот принцип доминирования за счет чужого страдания, меня это не удивляет и не особо трогает.

Они кричат что какому-то чернокожему полицейский наступил на горло и тот умер. Да, это скотство. Но их при этом не тревожит, что США наступают регулярно на горло целым странам и это показывает суть тех, кто делает трагедию из смерти одного и не замечают смертей миллионов.

Тэги: США, протесты

Комментарии

Статьи

04.06.20 08:14

Украину опять продают. Как МВФ избавит нас от «лишних» школ и денег

Автор: Александр Карпец

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
04.06.20 09:48

Хаос в империи зла

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

Зачем Сорос финансирует легализацию наркотиков?
04.06.20 08:10

Зачем Сорос финансирует легализацию наркотиков?

Автор: Кla.tv

Выбор редакции
Президентские выборы в США: Байден впервые обошел Трампа у букмекеров
Президентские выборы в США: Байден впервые обошел Трампа у букмекеров
Президентские выборы в США: Байден впервые обошел Трампа у букмекеров
Президентские выборы в США: Байден впервые обошел Трампа у букмекеров
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Украинцам рассказали, когда начнут стихать дожди

Украинцам рассказали, когда начнут стихать дожди
04.06.20 08:45
348
Последние новости
04.06.20 10:08

Британские ученые объяснили специфику смертельной опасности коронавируса
04.06.20 09:42

Протесты в знак солидарности с американцами закончились беспорядками в Лондоне и Афинах
04.06.20 09:11

Гордон заявил, что «владеет» гипнозом и понемногу шаманит
04.06.20 08:45

Украинцам рассказали, когда начнут стихать дожди
04.06.20 07:13

Президентские выборы в США: Байден впервые обошел Трампа у букмекеров
04.06.20 03:48

4 июня 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира
03.06.20 21:23

Какова польза фиников для организма человека: помогают гипертоникам, сердечникам, спортсменам и не только
Фото и Видео
Протесты в знак солидарности с американцами закончились беспорядками в Лондоне и Афинах
Протесты в знак солидарности с американцами закончились беспорядками в Лондоне и Афинах
Протесты в знак солидарности с американцами закончились беспорядками в Лондоне и Афинах
Протесты в знак солидарности с американцами закончились беспорядками в Лондоне и Афинах
Гордон заявил, что «владеет» гипнозом и понемногу шаманит
Гордон заявил, что «владеет» гипнозом и понемногу шаманит
Зачем инвестировать в Раду? «Слуги»-миллионеры объяснили, почему получают из бюджета деньги на жилье
Зачем инвестировать в Раду? «Слуги»-миллионеры объяснили, почему получают из бюджета деньги на жилье
Королевский оперный театр Бельгии решил завлечь зрителей кадрами мордобоя украинских депутатов
Королевский оперный театр Бельгии решил завлечь зрителей кадрами мордобоя украинских депутатов
У Трампа признали, что расизм в США – институциональное явление
У Трампа признали, что расизм в США – институциональное явление
Митрополит Антоний: Церковь не может быть «шестеренкой» государственной машины
Митрополит Антоний: Церковь не может быть «шестеренкой» государственной машины
Певица Цибульская зачем-то сняла трусы и выложила видео в Instagram
Певица Цибульская зачем-то сняла трусы и выложила видео в Instagram
Все против всех: американцы все чаще открывают огонь друг по другу
Все против всех: американцы все чаще открывают огонь друг по другу
В Северной Америке сварили немного странное пиво в честь легендарного украинского футболиста
В Северной Америке сварили немного странное пиво в честь легендарного украинского футболиста
Появилось видео, как на Тайване Tesla на автопилоте врезалась в фуру
Появилось видео, как на Тайване Tesla на автопилоте врезалась в фуру
fraza.ua
Новости блогосферы
04.06.20 08:02

Негромайдан планировался давно. Но запустили его раньше срока
04.06.20 07:43

Кошмар в Нью-Йорке от первого лица
04.06.20 07:20

Главные вопросы современной конспирологии
03.06.20 20:13

Турецкого тренера в «Динамо» не будет

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.