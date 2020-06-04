Хаос в империи зла

Вот смотрю новости по теме США. Одни пишут: протестующие правы, полицейский беспредел. Другие пишут: это варвары и дикари — их надо приводить в чувство. У каждой стороны противостояния уже по сути своя сформировавшаяся команда поддержки. А я ни за кого.

Для меня США — это империя зла.

Это страна, которая создана на крови и не прекращает жить за счет чужих страданий. Сотни миллионов разрушенных жизней в разных странах мира, многие тысячи убитых — это те жертвы, которые приносятся ради того чтобы среднестатистический американец хорошо и комфортно себя чувствовал.

И где же акции протеста против того зла, которое творят власти США?

Их нет.

Они привыкли вторгаться в другие страны и жить за счет их уничтожения или подавления. А жители привыкли к тому, что именно таким образом государство добывает материальный достаток, которым потом пользуются все эти среднестатистические американцы.

Поэтому для меня как американская власть, так и американские жители — это люди, которые живут на крови и страдании других людей. И их это не особо тревожит.

Именно поэтому, когда они начинают внутри США применять этот принцип доминирования за счет чужого страдания, меня это не удивляет и не особо трогает.

Они кричат что какому-то чернокожему полицейский наступил на горло и тот умер. Да, это скотство. Но их при этом не тревожит, что США наступают регулярно на горло целым странам и это показывает суть тех, кто делает трагедию из смерти одного и не замечают смертей миллионов.