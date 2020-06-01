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«Динамо» против «Шахтера»: поражение, которого... ждали

«Динамо» против «Шахтера»: поражение, которого... ждали

Проще простого обвинить в этом поражении пандемию, карантин, Монзуль...

Сроки и правила пандемии и карантина были одинаковы для всех, и вопрос совести, дисциплинированности, профессионализма – кто чем в это время занимался.

Монзуль – это, конечно, ужас ужаснейший и кошмар кошмарнейший. В трех матчах шесть раз менять свои решения после пересмотра видео. Зачем тогда вообще судья на поле, если он может и возле телевизора посидеть? Шесть раз в трех матчах она допустила грубейшие ошибки, влиявшие на результат, которые потом исправил VAR! Шесть из шести ее решений были неправильны! Даже если ты просто гадаешь, да или нет, вероятность того, что ты неправильно решишь все шесть заданий чуть больше трех процентов! А она ведь видела. Или делала вид, что видела?

А если VAR не может стать помощником, то и возникают ошибки, как у ее ассистентки с флажком на бровке, которая придумала офсайд у Шепелева, находившегося в полуметре от нее.

Гол Степаненко, на мой взгляд, можно было засчитать, можно было не засчитать, но я бы очень сильно удивился, если бы в такой ситуации Монзуль, да и любой другой наш судья, приняла бы иное решение. Просто тот, кто рассудил бы иначе, никогда не получил бы назначение на матч «Динамо» с «Шахтером».

Неужели непонятно, что такие судейские решения только поощряют подобные симуляции? В хоккее, особенно в НХЛ, случаются моменты, когда судья удаляет на две минуты хоккеиста, нарушившего правила, а следом такой же штраф получает пострадавший за симуляцию. В том числе за то, что корчился от «боли» сильнее, чем того требовала ситуация. Парадокс? А теперь вдумайтесь, как таких наказаний не хватает в футболе, где таким симулянтам, как Степаненко или Кучер, прямая дорога к успеху.

Однако не в Монзуль и ее ошибках дело (жёлтая карточка Попову даже рассмешила). И не в Степаненко, который в очередной раз орал от простого касания так, как не кричат дети в яслях, когда у них любимую игрушку отбирают.

«Динамо» ведь всё равно после этого повело в счете. Вот только «Шахтер» тут же сравнял.

И если до этого никаких вопросов и нареканий игра «Динамо» не вызывала: скорость, прессинг, подстраховка – всё работало, всё это нивелировало преимущество игроков «Шахтера» в индивидуальном мастерстве, то потом...

Что произошло потом?

1. Почему команду хватило только на один прекрасный тайм (на самом деле команды даже на 45 минут не хватило, но округлим), после которого я написал в фейсбуке, что «Динамо» лучше выглядело на поле, а «Шахтер» – на сцене? Почему за отличным первым таймом последовал второй, проигранный в одну калитку и полностью нивелировавший успех первого, на который, судя по тому, как складывалась игра, и была сделана ставка?

Предположу, что тренерский штаб сознательно пошел на это, рассчитывая выиграть первую половину, а там дотерпеть. Возможно даже, что матч среды с «Олимпиком» стал репетицией такого сценария, хотя, очевидно, эти две донецкие команды вообще сравнивать нельзя. Но, забив, сразу пропустили и всё пошло не так? Я прав?

2. Почему для игроков стали сюрпризом смещения Марлоса в центр? Это касается и Миколенко, и, в первую очередь, опорных полузащитников, которые никак ему не препятствовали. Комбинация со смещением Марлоса справа в центр и пасом стоявшего в тот момент спиной к воротам Мораеса назад под удар своему соотечественнику привела к двум голам, которые и стали решающими. Где были опорники в этот момент?

3. Когда Каштро заменил Коваленко на Антонио, было очевидно, что последуют изменения и улучшения в игре «Шахтёра». Иначе и быть не могло, ибо Коваленко матч провалил. Мне кажется, что на этот ход португальца следовало отреагировать, тем паче сейчас при пяти заменах их экономить не нужно. 

Я могу только догадываться, каковы правильные ответы на эти вопросы. Но в этой ситуации очень важно, чтобы не я, не мы с вами, а тренеры их знали. И руководство тоже. А еще важнее, чтобы они все вместе плюс сами игроки понимали, как исправить ситуацию.

Первый тайм был хорош. Ребята показали, что могут играть даже не на равных, а лучше! Но одного тайма мало, и для целостного впечатления, и для результата. Сегодняшний матч это еще раз показал.

Тэги: ФК Динамо (Киев), Киев, ФК Шахтер, футбол, спорт

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