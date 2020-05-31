Броварская «бойня» и летящая птичка

Как сказал Аваков, участие в броварской маршруточной «корриде» приняли 67 человек, пострадало трое, задержано 28, «пидозру» предъявили 22. Стреляли из огнестрельного оружия разной степени общественной опасности. От «травматов» до помпы и нарезного автоматического, переделанного в охотничье. Повторяю: при этом всем, лишь трое (!) пострадавших...

Кто нанял этих прогульщиков уроков НВП? Кто доверил им огнестрел?

Очевидцы данной репризы были в шоке и даже не разбегались. Да и как тут разбежишься, если хохочешь так, что пополам согнулся.

67 шлемазлов в упор самозабвенно палят друг в друга из разного оружия.

Десять минут палят...

И по итогу, у них 3 пострадавших. Причем, один — «мирный».

Даже в 70-е прошлого века, когда пацаны с Лесного сходились в лесопосадке с воскресенскими, и то пострадавших поболе было!

Умные люди пишут, что «в МВД заявили, что знают не только исполнителей, но и организаторов разборок. Впрочем, главный вопрос — кто и что делил в Броварах — пока остается без ответа. Есть версия, что передел маршрутов оказался только ширмой, и на самом деле тут замешана политика. Хотя и бизнес-интересы не стоит сбрасывать со счетов, ведь с рынка пригородных перевозок в Киевской области снимают миллиарды гривен, а броварское направление — одно из самых прибыльных».

Знают заказчиков и исполнителей? Политика и бизнес-интересы? Триллионы денег?...

Могит быть-могит быть©

Только уж больно всё похоже на другой расклад. Из серии: «Смотрите! Вон, птичка полетела!».

Блин, это что?

Может — пиар-коронаврус номер два?

Или от деркачевских плёнок так убого решили украинский пипл отвлечь?

Или от того факта, что под кредиты МВФ украинские власти собираются гражданам устроить холокост, на фоне которого германских нацистов реабилитировать нужно будет за ничтожностью результатов их деяний?

Попытка отвлечь внимание не засчитана. «Птичка» никого особо не заинтересовала.

Это «звирячэ побыття» сломалось. Несите другое...